Agrofert chystá žalobu na Českou televizi kvůli informacím v pořadu Reportéři ČT

PRAHA Společnost Agrofert připravuje žalobu na Českou televizi. Pro LN to uvedl výkonný ředitel koncernu Josef Mráz, který 4. října 2019 poslal generálnímu řediteli české veřejnoprávní televize Petru Dvořákovi otevřený dopis. Mráz v něm uvádí několik konkrétních výhrad k reportáži Dvojí metr z dílny redaktorů pořadu Reportéři ČT, která byla odvysílaná v pondělí 23. září.

Reportáž Dvojí metr se mimo jiné zabývala kauzou bývalého šéfa Finančního úřadu v Příbrami Karla Trefného. Ten měl být podle slov, která zazněla v reportáži, přeložen do Prahy. A to krátce poté, co vyměřil doplatek DPH firmě Primagra, spadající pod holding Agrofert. Trefný se proti přeložení odvolal, nyní tak pracuje opět v Příbrami jako daňový úředník, uvedl server iDNES.cz.

„Dovolil jsem si doměřit firmu, která patřila do holdingu Agrofertu. A mohl bych si dovolit třeba víc, no tak tím pádem jsem se stal osobou neloajální, s kterou není důvod dál spolupracovat,“ uvedl Trefný v reportáži.

A pokračoval: „Samozřejmě jsem věděl, že je to šikana, že to je důvod abych dobrovolně opustil Finanční správu, abych nebyl na to územním působišti v Příbrami.“

Místopředseda představenstva Agrofertu Mráz v otevřeném dopisu Dvořákovi kritizoval, že jeho společnost nedostala „nejmenší prostor k vyjádření“. „Je jistě zcela mimo pochybnost, že k tomuto velmi závažnému tvrzení by se měla vyjádřit především finanční správa. V reportáži však nezaznělo nic, co by toto tvrzení vyvracelo, či potvrzovalo,“ namítá Mráz. Upozornil zároveň, že událost okolo nedoplatku DPH se stala před dvanácti lety, ale Primagra se stala součástí holdingu Agrofert až v roce 2009.



„Naši právníci připravují na Českou televizi žalobu. Situace už přesáhla únosnou mez. Naprosto bezdůvodně na základě absurdního tvrzení jednoho člověka poškozují naši firmu. Podsouvají divákům něco, na čem není ani zlomek pravdy. A po pondělním vysílání pořadu Reportéři opakovaně. A to vše přes to, že jsme paní redaktorce poskytli velmi podrobné vysvětlení celé kauzy,“ uvedl pro LN výkonný ředitel společnosti Josef Mráz.



„Z našeho vyjádření použili jen jednu větu naprosto vytrženou z kontextu. Domnívám se, že někteří redaktoři České televize by měli více naplňovat skutečné poslání televize veřejné služby,“ dodal Mráz.

K otevřenému dopisu se nechtěl ředitel České televize Petr Dvořák vyjadřovat. „Dopis jsem četl, budu reagovat, až celou věc standardním způsobem prošetřím,“ napsal na dotaz LN. Kromě něj se snažila redakce kontaktovat i tiskové oddělení ČT, nicméně do vydání textu jej neobdržela.

(Do holdingu Agrofert spadá i mediální dům MAFRA, pod nějž patří mimo jiné server Lidovky.cz - pozn. redakce)