Americký miliardář Bloomberg v případě zvolení prezidentem prodá svou mediální firmu

Washington Americký miliardář a mediální magnát Michael Bloomberg v případě listopadového zvolení prezidentem Spojených států prodá svou mediální společnost Bloomberg LP. Uvedl to jeho volební štáb. Bloomberg, který dříve působil jako starosta New Yorku, oficiálně vstoupil do boje o Bílý dům loni v listopadu.

Bloomberg se díky rostoucí podpoře v průzkumech veřejného mínění kvalifikoval do své první debaty se soupeři o demokratickou nominaci do prezidentských voleb, která je plánovaná na středeční večer místního času (čtvrtek 03:00 SEČ).

‚Má víc peněz než Bůh.‘ Miliardář Bloomberg je ochoten utratit vše, aby Ameriku zbavil Trumpa Bloomberg již dříve uvedl, že v případě zvolení prezidentem svůj podnik pravděpodobně prodá, což nyní jeho štáb potvrdil. „Pokud bude zvolen prezidentem, Mike ten podnik prodá,“ citovala agentura Reuters mluvčí štábu Galii Slayenovou. Bloombergův poradce Tim O’Brien podle agentury AP uvedl, že podnik by byl nejprve vložen do svěřeneckého fondu, jehož správce by následně zajistil prodej. Výtěžek z prodeje by připadl charitativní organizaci Bloomberg Philanthropies. Jedinou Bloombergovou podmínkou podle O’Briena je, aby podnik nezískal zahraniční zájemce ani fond soukromého kapitálu. O’Brien rovněž kritizoval, že současný republikánský prezident Donald Trump se odmítá oprostit od svých vlastních finančních zájmů. „Co se týče střetu zájmů, chceme být o 180 stupňů jinde než Donald Trump,“ uvedl. Bloomberg navrhuje vyšší poplatky pro bohaté Američany. Zdanění by mělo pomoci v boji s nerovností Jeho firma se během let vypracovala na celosvětovou síť konkurující zavedeným finančním a tiskovým agenturám, jako je Reuters nebo Dow Jones. Analytici poradenské společnosti Burton-Taylor International Consulting předpokládají, že tržby podniku, ve kterém Bloomberg drží většinový podíl, v loňském roce přesáhly deset miliard dolarů (231 miliard Kč). Bloomberg se narodil 14. února 1942 na předměstí Bostonu. Pochází z židovské rodiny s ruskými a polskými předky. Vystudoval elektrotechniku na Univerzitě Johnse Hopkinse a Harvardovu obchodní školu. Pracoval jako generální partner u investiční banky Salomon Brothers, po propuštění s odstupným deset milionů dolarů se v roce 1981 rozhodl založit novou informační a tiskovou agenturu, které dal své jméno. Primárky v New Hampshiru ovládl Sanders. Získal 26 % hlasů, druhý skončil Buttigieg Bloombergovi v posledních týdnech raketově roste podpora především díky jeho kampani, která nákladností vysoce překračuje možnosti všech ostatních kandidátů. Miliardář utratil na televizní spoty a internetovou reklamu od listopadu přes 250 milionů dolarů (téměř šest miliard Kč). Podle odhadu televize NBC denně vynaloží průměrně milion dolarů jen za reklamy na facebooku. Někteří uchazeči o nominaci do voleb, zejména Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová, kteří patří k levicovějšímu křídlu demokratické strany, kritizují Bloombergovu kampaň jako snahu miliardáře koupit si prezidentský mandát. Bloomberg ale tvrdí, že díky vlastnímu financování je jako jediný kandidát skutečně nezávislý.