‚Celé to potřebuje masivně osekat.‘ Johnsonova vláda chce údajně radikálně změnit veřejnoprávní BBC

Londýn/Praha Britská veřejnoprávní stanice BBC se může radikálně změnit. Vláda premiéra Borise Johnsona plánuje podle serveru listu The Sunday Times zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je předplatitelským modelem. BBC by se pak musela výrazně zmenšit a rozprodat většinu ze svých 61 rozhlasových stanic, píše deník. Někteří členové Johnsonovy Konzervativní strany ale zprávu popřeli.

List uvádí, že vláda chce zredukovat počet národních televizních kanálů, osekat obsah webových stránek a zakázat hvězdám z BBC brát jiné, dobře placené práce. Zrušením koncesionářského poplatku, který činí 154,5 libry (4610 korun) ročně, by BBC přišla o 75 procent z celkových příjmů. Předplatné by narozdíl od poplatku mělo být nepovinné.



Podle zdroje The Sunday Times vláda o zrušení poplatku neblafuje. „Musí se zavést předplatitelský model. Mají stovky rozhlasových stanic a obří web. Celé to potřebuje masivně osekat,” cituje list svůj zdroj ze sídla premiéra Downing Street. Johnson je údajně odhodlaný omezit vliv BBC.

Podle informací deníku by se BBC také měla více zaměřit na svoji mezinárodní rozhlasovou stanici BBC World Service, která vysílá ve více než 40 jazycích.

Několik konzervativců již zprávu The Sunday Times popřelo. Ministr bez portfeje Grant Shapps pro Financial Times řekl, že vláda pouze jedná o dekriminalizaci neplacení poplatku, ale zatím nepřijala žádná pevná rozhodnutí o jeho zrušení. V současné době je koncesionářský poplatek povinný a za jeho nezaplacení hrozí pokuta, ve vzácných případech i vězení.

„Zničit BBC není v našem plánu a byl by to kulturní vandalismus,” napsal poslanec vládní strany Damian Green na Twitteru. Na druhou stranu sám Johnson již v prosinci minulého roku zmínil, že zrušení koncesionářského poplatku zváží.

Celá záležitost by byla eskalací konfliktu mezi Johnsonovou vládou a BBC, které podle deníku The Guardian mnoho členů Konzervativní strany nezapomnělo její mnohdy nelichotivé pokrytí prosincových parlamentních voleb. Boris Johnson, který má za sebou sám novinářskou kariéru, omezil po svém nástupu do premiérského křesla přístup žurnalistům a fotografům do Downing Street. Členové vlády mají také zakázáno vystupovat v diskusním pořadu BBC Today, protože je údajně zaujatý proti konzervativcům.

BBC, která je největší britskou mediální stanicí a které Britové láskyplně přezdívají “tetička,” je navíc trnem v oku konkurenčním soukromým médiím, která tvrdí, že BBC je nespravedlivě zvýhodněna. „Je možné, že se brzy objeví záplava příběhů o tom, jak koncesionářský poplatek ruinuje chudé důchodce. Z toho budou těžit soukromé noviny, které jsou proti BBC vysazené,” píše britská novinářka Jane Martinson v The Guardian.

Předseda Rady BBC David Clementi koncesionářské poplatky brání. „BBC je největší národní předností. Pokud bychom přešli na předplatitelský model, nemohli bychom nadále spojovat národ,” řekl během proslovu v severoanglickém Salfordu.

Vláda již začala konzultovat plány na dekriminalizaci neplacení nyní povinného poplatku a někteří ministři navrhují, aby byl povinný poplatek celkově zrušen od roku 2027, kdy skončí současná charta BBC. Ta stanovuje podmínky fungování stanice i její financování a platí většinou na 10 let. Co bude potom, zatím není jasné.