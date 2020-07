‚Černý‘ s velkým písmenem, ale ‚bílý‘ s malým. Agentura AP změnila pravidla pravopisu

New York/Praha Americká tisková agentura Associated Press (AP) v souvislosti s vlnou protirasistických protestů změnila pravidla pravopisu. Slovo „černý“ začala nově psát v kontextu rasy či kultury s velkým prvním písmenem, zatímco „bílý“ zůstává s malým. Vysvětlení, proč tomu tak je, uvedli zástupci agentury na webových stránkách.

Hlavním důvodem je podle AP to, že „bílí lidé mají podstatně méně sdílené historie a kultury“. Agentura ve svém prohlášení zároveň dodala, že bílí lidé nebyli diskriminováni na základě barvy své pleti.



„Souhlasíme, že bílá barva pleti hraje roli v systémových nerovnostech a nespravedlnostech, a chceme, aby naše novinařina tyto problémy prozkoumala,“ uvedla agentura v prohlášení a dodala, že pokud by i slovo „bílý“ bylo s velkým písmenem, mohlo by to působit jako ospravedlňování přesvědčení bílých nacionalistů o nadřazenosti bílé rasy.

Problematikou velkého či malého písmene ve slově „černý“ se v současné době zabývá celá řada amerických novin a televizních stanic. Kromě AP se pro velké písmeno ve slově „černý“, ale malé ve slově „bílý“, rozhodly například i významné americké deníky The Wall Street Journal, The New York Times nebo Chicago Tribune. „Bílá nereprezentuje sdílenou kulturu a historii stejným způsobem, jako černá,“ vysvětlil své rozhodnutí deník The New York Times.

Naopak CNN nebo Fox News chtějí používat velké písmeno i ve slově „bílý“, neboť to považují za konzistentní s pravopisem ostatních etnických skupin, jako jsou například Asiaté či Latinoameričané. Televizní stanice CBS News se rozhodla, že bude psát „bílý“ s velkým písmenem, ale pouze tehdy, když se nebude jednat o bílé nacionalisty nebo privilegia bílých lidí.

Objevují se ale i názory, že psaní slova „bílý“ s malým písmenem je ve skutečnosti rasistické, neboť to prosazuje myšlenku, že „bílá“ rasa je výchozí rasou. Podle dalších odborníků by psaní slova „bílý“ s velkým písmenem zamezilo dalším sporům, neboť by se obě slova psala stejně a „nebyla by dále provokativní odchylkou od normy“.

K přehodnocení pravidel psaní velkých a malých písmen vedly americkou agenturu protesty po smrti černocha George Floyda. K jeho smrti došlo koncem května ve městě Minneapolis následkem nepřiměřeného zásahu policisty.