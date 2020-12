Česká televize při vysílání losování Sazky porušila zákon. Obsahovalo skrytou reklamu

Praha Česká televize zřejmě při vysílání záznamů losování sázkových her společnosti Sazka porušovala zákon, protože obsahovaly skrytou reklamu. ČT na to upozornila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a zahájila s ní přestupkové řízení pro možné porušení zákona. Na nápravu má ČT dva měsíce. Rada to uvedla v tiskové zprávě. Upozornil na to server Lupa.cz. Vyjádření televize zjišťujeme.

Podle rady z analýzy vysílání losování Sportky, hry Šťastných 10 nebo Euromilionů za červen několik pořadů obsahovalo skrytou reklamu na další produkty Sazky, které se samotným losováním nesouvisí. Skrytá obchodní sdělení podle serveru Lupa.cz zákon zakazuje. Na ČT1 navíc nesmí být žádná reklama ani teleshopping. Právní předpisy na tomto programu dovolují jen sponzoring nebo umístění produktu v ději (product placement), takové umístění ale nesmí být přímou nabídkou služeb.

Rada České televize v tříkolové volbě zvolila novou pětičlennou dozorčí komisi Při losování se podle RRTV například propagoval virtuální operátor SazkaMobil v rámci SazkaMobil Šance. Už ve znělce se objevil maskot virtuálního operátora v podobě animované SIM karty a výrazné logo zůstalo po celou dobu vysílání. Propagační prvky pak podle RRTV zabraly větší prostor než samotné losování. Při Sportce bylo rovněž vidět logo loterie a navíc se objevila zřetelná nabídka, aby si diváci znovu vsadili v příštím tahu. Sazka rovněž prostřednictvím slosování propagovala svou zákaznickou kartu. Není to přitom poprvé, kdy RRTV na problematické zpracování pořadu SazkaMobil Šance upozornila. Skrytou reklamu našla podle Lupy také v losování 7. prosince 2015, kde moderátorka zmínila, že virtuální operátor rozdává volné minuty a SMS. Česká televize za pořad následující rok dostala pokutu 300 tisíc Kč, kterou posléze opakovaně potvrdily soudy. ‚Bylo to nezapomenutelných 16 let.‘ Z České televize odchází moderátorka Písařovicová Česká televize má nyní dva měsíce na nápravu. „Obchodní sdělení jako celek bylo prezentováno jako pořad, bylo inzerováno v přehledech programu jako pořad, bylo vysíláno na programu, kde je vysílání reklamy či teleshoppingu zakázáno, a divák tam taková sdělení nepředpokládá, bylo vysíláno s copyrightem České televize v závěrečné znělce, jak je to obvyklé u pořadů vytvořených Českou televizí s uplatněním redakční kontroly. Divák byl těmito faktory uveden v omyl o tom, jaký komunikační cíl pořad plní, tedy že plní reklamní cíl,“ odůvodnila svůj letošní verdikt vysílací rada. Pokuta může podle serveru být od 5000 Kč do 2,5 milionu Kč.