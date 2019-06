Český rozhlas by se měl zamyslet nad obsahem a programovou nabídkou, říká zpráva vysílací unie

PRAHA Český rozhlas (ČRo) se podrobil mezinárodnímu srovnávacímu procesu s cílem zjistit, jestli dostatečně naplňuje roli média veřejné služby. Ze závěrů hodnotící analýzy Evropské vysílací unie (EBU) vyplývá, že ČRo hodnoty média veřejné služby splňuje. Zlepšit by ale měl vlastní znalosti o posluchačích, s čímž souvisí i nutné zamyšlení se nad obsahem a programovou nabídkou.

Analýza EBU Peer-to-Peer zjišťovala, jestli ČRo naplňuje hodnoty, které jsou podle EBU kritérii pro média veřejné služby. „Peer-to-Peer hodnotící proces se dělá na pozadí šesti základních hodnot. Jsou to univerzalita, nezávislost, znamenitost, rozmanitost, odpovědnost a inovace,“ uvedl generální ředitel ČRo René Zavoral.

Z analýzy vyplývá, že hodnotitelé chválili zejména postavení rozhlasu, ať už jde o jeho tradici nebo výzkumnou oblast. Také vyzdvihovali jeho nezávislost a důvěryhodnost, programovou pestrost a transparentnost. „Kvitován byl sociální přesah instituce, příkladem je nadační fond Českého rozhlasu a jeho projekt Světluška,“ doplnil Zavoral.

Součástí analýzy EBU byla také doporučení, na kterých oblastech podle hodnotitelů nadále pracovat. Podle analýzy by ČRo měl více poznávat preference posluchačů, a také se zamyslet nad obsahem a programovou nabídkou. EBU doporučila propracovanější vizi směřování a snahu nadále řešit otázky financování ČRo. „Zhruba pětadevadesát procent rozpočtu je naplněno z rozhlasových poplatků, nejsem ten, kdo by podporoval navyšování reklamního času. Na druhou stranu poplatek ve výši 45 korun je pro nás do budoucna neakceptovatelný, mě by potěšilo navýšení poplatku alespoň o pět korun,“ konstatoval na téma financování Zavoral.

Co všechno hodnocení předcházelo vysvětlila manažerka pro strategický rozvoj ČRo Martina Poliaková. „Museli jsme vyplnit sebehodnotící dotazník, celkově asi padesát stránek. Další hodnocení bylo přímo na místě. Každý z šesti hodnotitelů poté vypracoval vlastní zprávu“ řekla Poliaková.

ČRo hodnocení podstoupil na základě rozhodnutí Zavorala. EBU ho provádí od roku 2016, první institucí, která analýzu dobrovolně podstoupila byla Česká televize, hodnocen byl také například finský veřejnoprávní vysílatel YLE. ČRo byl sedmou institucí, která hodnocení absolvovala.