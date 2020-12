Další zásah proti demokratickému smýšlení. Hongkongský aktivista Jimmy Lai byl obviněn z podvodu

HONGKONG V Hongkongu byl zatčen místní mediální magnát a obhájce demokracie Jimmy Lai. Čelí obvinění z podvodu. Ve čtvrtek se objevil u soudu, kde mu byla odepřena kauce, napsala agentura AP.

Jimmy Lai založil společnost Next Digital, která vydává list Apple Daily. Patřil mezi deset osob zatčených 10. srpna kvůli údajnému porušení zákona o národní bezpečnosti a tajné dohodě s cizí zemí. Později byl třiasedmdesátiletý Lai propuštěn na kauci, ale policie v říjnu provedla razii v jeho kancelářích a odnesla si dokumenty. Ve středu byl Lai a dva manažeři firmy Next Digital obviněni z podvodu, protože prý porušili nájemní podmínky kancelářských prostor Next Digital.



Obvinění z podvodu sice nespadá pod nový zákon o národní bezpečnosti, je však další ukázkou zákroku proti osobám s prodemokratickým smýšlením v bývalé britské kolonii. Ta byla v roce 1997 předána Pekingu s příslibem zachování nezávislého způsobu života ve městě po dobu 50 let.

Jimmy Lai je v současnosti jeden z nejznámějších hongkongských prodemokratických aktivistů. Narodil se v pevninské Číně a když mu bylo 12 let, dostal se do Hongkongu jako černý pasažér na palubě rybářské lodi. Po příjezdu pracoval jako dětský dělník v textilní továrně.

Lai několikrát navštívil Washington, kde se setkal s vládními úředníky, včetně amerického ministra zahraničí Mikea Pompea. Snažil se získat podporu pro hongkongskou demokracii, což přimělo Peking označit ho za vlastizrádce.

Zákon o národní bezpečnosti byl představen 30. června. Trestá vše, co Čína považuje za podvracení, snahy o separaci, terorismus nebo tajnou dohodu s cizími silami. Obviněným hrozí až doživotí, napsala agentura Reuters.