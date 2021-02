Facebook během tří let investuje do médií miliardu dolarů, jedná již s Německem a Francií

Palo Alto (USA) Společnost Facebook se ve středu zavázala, že během tří let investuje do mediálního průmyslu nejméně miliardu dolarů (21,5 miliardy Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Provozovatel sociální sítě s tím přichází několik dní poté, co ukončil spor s australskou vládou o placení zpravodajským firmám za využívání jejich obsahu.

Spor mezi technologickými společnostmi a australskou vládou pozorně sledoval celý svět, který se chce postupem Canberry inspirovat. Facebook se v Austrálii dohodl s vládou, znovu povolí prohlížení zpravodajství Facebook, který vydělává především na reklamě a jehož čistý zisk jen v loňském čtvrtém čtvrtletí činil 11,22 miliardy dolarů, už do médií vložil jednu miliardu USD loni. Tehdy se firma spolu s ostatními technologickými giganty dostala pod drobnohled kvůli svému obchodnímu modelu a šíření dezinformací na svých stránkách. Společnost v úterý odblokovala lidem v Austrálii zpravodajství, a ukončila tak dosud nevídaný krok, za který si vysloužila ostrou kritiku. Facebook doufal, že když Australanům znemožní sdílet a prohlížet zpravodajský obsah na své stejnojmenné sociální síti, přiměje vládu k ústupkům ohledně navrhovaného zákona, podle kterého by měli provozovatelé internetových platforem platit australským zpravodajským firmám za využívání jejich obsahu. Austrálie až do pondělí tvrdila, že v připravovaném zákonu k žádným změnám nepřikročí, nakonec se na nich ale s Facebookem dohodla. Upravený návrh musí schválit obě komory australského parlamentu, než se z něj může stát zákon. Facebook uvedl, že o placení za zpravodajský obsah aktivně vyjednává s vydavateli zpráv v Německu a ve Francii.