Facebook uznal, že jeho síť sloužila k podněcování násilí proti Rohingům v Barmě

San Francisco Společnost Facebook uznala, že její platforma byla v Barmě používána k podněcování etnického násilí a že její správci se dostatečně nevěnovali prevenci tohoto fenoménu. Vyjádření provozovatele největší sociální sítě světa přišlo společně se zprávou, jejíž vypracování Facebook zadal s cílem zhodnotit přístup firmy k situaci v Barmě.

Průzkum neziskové organizace Business for Social Responsibility (BSR) vyústil v řadu doporučení a podle lidskoprávních organizací má před sebou Facebook velký kus práce, napsal ve středu deník The New York Times (NYT).



„Sdílíme pohled, že můžeme a měli bychom dělat více,“ napsal jeden z manažerů Facebooku Alex Warofka v příspěvku na firemním webu doprovázejícím „nezávislé zhodnocení dopadu facebooku na lidská práva v Barmě“. Warofka napsal, že jeho společnost v průběhu letošního roku učinila velké investice do technologií i pracovních sil ve snaze reagovat na zneužívání své sítě v asijské zemi. Zpráva BSR podle něj potvrzuje, že firma je nyní na správné cestě.

Řada pozorovatelů ale konstatuje, že podobné kroky měly přijít dávno, neboť aktivisté působící v Barmě upozorňovali na šíření nenávisti skrze Facebook už před několika lety, dlouho před propuknutím násilností, kvůli kterým ze země uprchlo 700 000 členů muslimské menšiny Rohingů. Kromě toho se objevila i kritika kvůli rozhodnutí publikovat zprávu BSR v předvečer amerických voleb, kdy se média nemohou tématu tolik věnovat.

„Kéž by tohle udělali v roce 2012 nebo 2013,“ napsala na Twitter akademička Zeynep Tüfekçiová, která dlouhodobě studuje působení sociálních sítí na společnost. „Ve Facebooku je hodně lidí, kteří už dlouho ví, že firma měla udělat více, aby zabránila hrubému zneužití své platformy v Barmě,“ citoval NYT Matthewa Smithe z neziskové organizace Fortify Rights bojující za dodržování lidských práv v jihovýchodní Asii.

BSR předložila Facebooku dlouhý seznam opatření, které by měl v souvislosti se situací v Barmě přijmout. Jde například o zpřísnění vymáhání pravidel týkajících se zveřejněného obsahu, sdílení informací souvisejících s porušováním lidských práv nebo budování spolupráce s občanskými iniciativami a úřady v Barmě.

Podle NYT zároveň zpráva popisuje scénář, v němž do neznámé a nestabilní země vstoupila společnost, která si neuvědomovala, jakou může napáchat škodu, a příliš se nesnažila seznamovat s novým prostředím. V závěrech však není rozebráno, jak pracovníkům Facebooku mohla uniknout vlna nenávistných příspěvků a dezinformací, která přilévala olej do ohně etnických nepokojů.