Facebook zablokoval v Austrálii zpravodajský obsah. Mediálním domům rapidně klesá návštěvnost

Canberra/Praha Provozovatel sociální sítě Facebook v noci na čtvrtek uživatelům a mediálním firmám v Austrálii zablokoval sdílení a prohlížení zpravodajského obsahu. Dle předběžných dat od společnosti Chartbeat již zdejším mediálním domům klesla návštěvnost jejich zpravodajských serverů v průměru o 13 procent.

Palce dolů, černá stránka obsahující pouze typické písmeno F a varování „přicházejí temné dny pro kvalitní novinařinu s tím, jak gigant v hodnotě stovek miliard dolarů zablokoval australský žurnalismus“ nebo titulky jako Faceblock či Fakebook, které si hrály se záměnou podobných anglických výrazů (fake, z angl. falešný či podvodný a block, z angl. zastavit, zablokovat). Takto vypadaly páteční titulní strany tištěných australských médií, které největší sociální síti na světě Facebook vystavily účet za to, že znemožnila australským uživatelům sdílet a prohlížet zpravodajství.



Jednatel Facebooku Will Easton sdělil, že navrhovaný zákon je nedorozuměním v tom, jak malou část obsahu na sociální síti zpravodajství tvoří. „Zprávy tvoří méně než čtyři procenta toho, co lidí vidí na svých virtuálních zdí,“ uvedl s tím, že ke kroku přistoupili s těžkým srdcem. Australský premiér Scott Morrison označil postup společnosti Facebook za arogantní. Pobouřilo ho, že se o plánované taktice dozvěděl až v osudnou chvíli, ačkoliv nedávno s výkonným ředitelem Facebooku Markem Zuckerbergem mluvil.

„Tyto kroky jen potvrzují obavy, které čím dál větší počet zemí vyjadřuje ohledně postupu velkých technologických společností, domnívajících se, že jsou větší než vlády a že by pro ně neměla platit stejná pravidla,“ prohlásil premiér. Zároveň vyzval k obnově zpravodajství na Facebooku pro Australany, jelikož si je prý jistý, že se jinak tah síti vymstí. „Vím, jak na to Australané reagují, a myslím si, že to nebyl dobrý krok z jejich strany, “ sdělil.

Na sociálních sítích během čtvrtka začala šplhat sledovanost příspěvků, které měly nálepku „Musíme si promluvit, Facebooku“ či „Bojkotujte Zuckerberga“. Dle mediálních odborníků svým počínáním vyřadila sociální síť největšího fact-checkingového hráče, což je v přímém rozporu s jejich deklarovanou snahou na potírání dezinformací, v současnosti primárně těch covidových.

Sociální síť podnikla zablokovala pro uživatele zprávy v reakci na chystanou legislativu, která má technologické firmy přimět platit australským zpravodajským společnostem za využívání jejich obsahu. Ze zhruba 25 milionů obyvatel australského kontinentu používá Facebook každý měsíc asi 17 milionů Australanů a za poslední tři roky zde technologický obr se sídlem v americké Kalifornii vydělal zhruba 28,3 miliardy. Část obsahu, který se na sociální síti šíří, je zpravodajství. Facebook ale producentům zpráv buď neplatí vůbec, či se na odměnách za obsah dohaduje s každým domem zvlášť. Média tak musejí přecházet buď na jiné monetizační metody, nežli je financování skrze reklamu a inzerci – například k uzamykání obsahu.

Producenti zpráv – nejen z Austrálie, nýbrž z celého světa – jsou de facto z části závislí na rozmarech Facebooku, když jde o generování zisků z jejich serverů. Síť totiž častými změnami algoritmů dramaticky mění to, kolik uživatelů si na jejich weby najde cestu. Protiargumentem není ani to, že se jedná o soukromé firmy, neboť zkrátka do prostředí trhu zasahují až příliš silně. K podobné regulaci technologických firem se po své vlastní cestě nedávno vydala kromě Austrálie i Francie, která spoléhá na nové znění směrnice EU ohledně autorských práv. Tyto dvě země se staly průkopníky, co se omezování vlivu především firem Google a Facebook na oblast žurnalismu týče. Nyní se k následování australského příkladu přihlásila také Kanada, která prý o tématu úzce jedná také s Německem či Finskem.

Minulý měsíc společnost Google v podobném duchu jako Facebook pohrozil, že v případě schválení nového zákona zablokuje v Austrálii svůj vyhledávač. Následně však začal s australskými mediálními podniky uzavírat licenční dohody o využívání jejich obsahu. K aktuálnímu postupu Facebooku se firma odmítla vyjádřit.