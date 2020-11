Insolvenční správkyně zastavila dle věřitelů vydání týdeníku Euro

České Budějovice Insolvenční správkyně vydavatelství Mladá fronta Petra Hýsková zastavila vydání nového čísla týdeníku Euro. Je to zásah do majetkové podstaty dlužníka. V insolvenčním rejstříku to uvedli zástupci věřitelského výboru. Podobná je situace s měsíčníkem Profit. Hýsková v úterý řekla, že připravuje vyjádření pro insolvenční soud, které zveřejní v rejstříku. Vyjádření časopisu Euro zjišťujeme.

Věřitelskému výboru poslal dopis člen redakce Eura Ondřej Stratilík, obracel se v něm i na insolvenční správkyni a krajský soud v Českých Budějovicích. Žádal o rychlé kroky vedoucí k záchraně týdeníku Euro a o vyjádření k zadržování výplat. Jiný pracovník firmy, grafik Jakub Adamů, podle věřitelů uvedl, že z vydavatelství, jež je v insolvenci, „zbylo torzo, zmrzačené finančně i personálně, a to neschopností dovést vleklé insolvenční řízení zdárně a včas ke konci s kladným výsledkem.“

Zástupci věřitelů uvedli, že to, že nové Euro nevyšlo, znamená významné narušení vztahu s odběrateli, zadavateli reklamy a zásah do majetkové podstaty vydavatelství. Nebude totiž možné vyfakturovat objednané inzeráty a komerční přílohy v hodnotě stovek tisíc Kč. „Věřitelský výbor považuje za skandální, že insolvenční správkyně postupuje zcela neřízeně a k zastavení vydávání časopisu 20. listopadu přistoupila bez předchozího projednání s pracovníky redakce. Svým rozhodnutím zmařila vydání připraveného čísla týdeníku Euro 47/2020, práci celé redakce, výrazně narušila důvěru čtenářů a zejména inzerentů, nehovoře o naprosté ztrátě důvěry významných obchodních partnerů vydavatelství,“ uvedl výbor. Podle výboru pomíjí jednání insolvenční správkyně zájmy věřitelů i Mladé fronty. Hýsková řekla, že do několika hodin zveřejní stanovisko v insolvenčním rejstříku. „S ohledem na minulé události a doporučení soudu ve vztahu k médiím chci, aby měl tyto informace první soud. Na stáncích (aktuální číslo časopisu Euro) není, tak pravděpodobně nevyšel,“ řekla. Ztráty vydavatelství Mladá fronta rostou měsíčně o miliony, firma žádá o vyhlášení konkurzu Krajský soud v Českých Budějovicích vyhlásil 9. listopadu konkurz na vydavatelství Mladá fronta. V insolvenčním řízení se s pohledávkami přihlásilo přes 400 věřitelů, kteří žádají asi 400 milionů korun. Hýsková pak navrhla prodej Mladé fronty v elektronické aukci s vyvolávací cenou 25,5 milionu korun. Aukce měla být v úterý, souhlas k ní ale nedal soud ani věřitelský výbor. Ztráty vydavatelství rostou měsíčně o miliony Kč. Autoři knih vypovídají licenční smlouvy a z vydavatelství odcházejí zaměstnanci. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 250 nových titulů. Mladá fronta vydává i auto-moto a hobby magazíny, zdravotnické časopisy nebo periodika pro děti. Majitelem je podnikatel František Savov, který žije v Londýně a v ČR je obviněn v kauze daňových podvodů.