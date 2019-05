Jarní Nákupy Ona Dnes ve znamení atraktivních slev začínají už v pondělí 13. května

Magazín Ona Dnes v období od 13. do 19. května 2019 čtenářkám již podevatenácté nabídne možnost výhodných nákupů. V rámci největšího slevového nákupního týdne v Česku se mohou těšit na 153 kuponů se slevami ve výši až 50 procent a také jednou bonusovou ve výši 60 procent. Tváří jarních Nákupů Ona Dnes se v letošním roce stala populární herečka a moderátorka Adéla Gondíková.

Kuponová knížka bude již tradičně součástí pondělního vydání deníku MF Dnes v magazínu Ona Dnes a čtvrtečního vydání MF Dnes s Magazínem Dnes+TV. Od 14. května se budou slevové kupony zobrazovat také v aplikaci Portmonka.

Nakupovat se slevovými kupony bude možné po celý týden ve více než 2500 kamenných obchodech a více než 80 e-shopech po celé České republice.

„Nákupy Ona Dnes se za dobu své existence staly tradičně největší slevovou akcí, kterou kdy magazíny v České republice uspořádaly. Díky širokému portfoliu zapojených značek je i tentokrát z čeho vybírat, ať už se čtenářky rozhodnou využít slevy pro rozšíření šatníku nebo třeba zútulnění domova,“ říká Lucie Šilhová, vedoucí redaktorka magazínu Ona Dnes.

V magazínu Ona Dnes ani tentokrát nebudou chybět medailonky ke kuponové knížce s bližšími informacemi o d aném obchodě či službě. Nově se do akce zapojily značky About You, Brašnářství Tlustý, Čedok, Dermacol, Lunzo, Oriflame, Sephora či Whirpool. Mezi dalšími známými značkami zapojenými do akce nechybí například A3 sport, C&A, Lindex, Manufaktura, Marionnaud, Marks & Spencer, Mixit, S.Oliver, Sconto nábytek a spousta dalších.

Generálním partnerem pro Nákupy Ona Dnes je Mastercard.

Seznam všech obchodů, v nichž lze kupony na slevy uplatnit, je k dispozici na internetové stránce nakupyonadnes.cz nebo na Facebooku Nákupy Ona Dnes.