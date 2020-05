Letadlo CIA, nebo jenom ‚Ash‘? Uživatelé Twitteru hádají význam jména potomka miliardáře Muska

Jak píše magazín Forbes, jeden uživatel Twitteru má za to, že jméno je kódem pro „X Ash Archangel“, protože písmeno „Æ“ se v angličtině jmenuje „ash“ a „Archangel“ byl interním kódovým označením pro letadlo A-12 používané CIA. Osmačtyřicetileý Musk tento příspěvek dokonce „olajkoval,“ toto tvrzení by tak v tuto chvíli mohlo být nejvíce pravděpodobné.

Od oznámení nevšedního jména syna však není jisté, zda si miliardář nedělal pouze legraci. Jeho profil je totiž plný kontroverzních příspěvků. Jako poslední lze třeba zmínit to, když na sociální síť napsal, že cena akcií Tesly je příliš vysoká. Akcie společnosti pak klesly o 10, 3 procenta.

Odpovědi hledali fanoušci i v hudební tvorbě jeho partnerky, kanadské zpěvačky Grimes (vlastním jménem Claire Boucherová, pozn. red). Ona sama pak svým fanouškům na sociální síti význam netradičního jména vysvětlovala. V příspěvku rovněž zmiňuje letadlo A- 12. „Předchůdce SR-17, (naše oblíbené letadlo). Žádné zbraně, žádná obrana, jen rychlost. Skvělé v bitvě, ale nenásilné,“ napsala. V příspěvku také uvádí i svoji nejoblíbenější píseň Archangel.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 懶

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️ metal rat)