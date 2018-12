100 milionů dolarů za 20 let starý seriál. Netflix si prodloužil licenci na vysílání Přátel

Společnost Netflix bude nejméně další rok vysílat kultovní seriál Přátelé. Vlastníkovi pořadu Warned Media za licenci zaplatí okolo 100 milionů dolarů. Vyplývá to z výpovědí dvou osob úzce seznámených s dohodou. Netflix ani Warner Media se k dohodě odmítli vyjádřit. Informoval o tom deník The New York Times.

Oproti stavu z předešlých let, kdy společnost Warner Media prodala Netflixu roční vysílací licenci za 30 milionů dolarů, se jedná o veliký skok. Podle The New York Times za ním stojí rostoucí poptávka diváků po online vysílání seriálů a filmů.



Pro Netflix je důležité rozšiřovat základnu svých odběratelů, proto neváhá platit za vysílací licence i vysoké sumy. V současné době má Netflix jen v USA 57 milionů odběratelů a 130 milionů celosvětově.



Seriál Přátelé v nabídce Netflixu.

Otázky ohledně budoucnosti seriálu Přátelé se objevily poté, co si někteří uživatelé Netflixu u popisku seriálu všimli, že jeho sledování bude možné pouze do 1. ledna 2019. Jedna z odběratelek na Twitter napsala, že jediným důvodem, proč má účet u Netflixu, je sledování tohoto seriálu. I přesto, že se jedná o seriál z 90. let a poslední díl vyšel roku 2004, u fanoušků se stále těší velké oblibě.