Netflix už mluví česky. Populární videotéka rozšiřuje i nabídku tuzemských filmů a chystá těžké váhy

PRAHA/LOS ANGELES Americká společnost Netflix se zaměřila na tuzemský trh a v pátek zpřístupnila českou jazykovou verzi své aplikace. V základu nabízí přísun domácích filmů a mnohem rozsáhlejší podporu české lokalizace u svých původních produktů.

Netflix v minulých týdnech využíval kapacity českých dabingových studií a překladatelů ve snaze nabídnout co možná nejširší českou lokalizaci svého původního obsahu. Již dříve bylo možné pustit si s českými titulky některé seriály i filmy, ale počínaje pátkem se bude jejich množství neustále zvedat. Můžeme očekávat, že velká seriálová i filmová jména se kromě titulků dočkají i českého dabingu. Pochopitelně se to týká i dětské sekce.

Podle ředitele komunikace pro střední a východní Evropu Henninga Dorstewitze existoval plán na českou mutaci již několik měsíců. Spuštění ale nepředcházela žádná reklamní kampaň, žádné ohlášení.

„Není to o tom, že bychom to drželi v tajnosti. Jen jsme nechtěli zákazníky předem nalákat na něco, co by si nemohli hned vyzkoušet,“ vysvětlil pro LN plíživou taktiku Netflixu. Firma uvažovala i o tom, že změní datum zpřístupnění české verze, například kvůli pohřbu zpěváka Karla Gotta, který připadá na stejný den. „Uvažovali jsme o tom, ale už se to nedalo zastavit. Na spuštění české verze pracovalo tolik lidí, že jsme to nemohli udělat,“ dodal Dorstewitz.

Kromě samotné videotéky spustil Netflix také vlastní český YouTube kanál, kam bude přidávat hlavně přeložené ukázky k filmům a seriálům a rozhovory s tvůrci. Vznikly také facebookové stránky v češtině. Společnost nevylučuje, že se o své české fanoušky bude starat i jinak, například prostřednictvím veřejných promítání nebo podpisových akcí, ale konkrétní plány zatím nemá. „K tomu se pravděpodobně dostaneme. Česká verze se, stejně jako ta globální, bude neustále vyvíjet,“ uvedl Tomasz Ebbig, marketingový ředitel pro střední a východní Evropu.

Česká verze Netflixu navíc přichází na trh se 70 českými filmy v nabídce. Do konce roku chce firma zvednout toto číslo na sto padesát. Do nabídky přibudou nové filmy jako LOVEní nebo Zlatý podraz, ale i klasiky typu Kolja a Spalovač mrtvol. O originální tuzemskou produkci firma podle Tomasze Ebbiga uvažuje, ale konkrétní plány zatím nemá. České filmy, u kterých byla stále volná distribuční práva do jiných evropských zemí, uvidí i diváci jinde v Evropě. Konkrétní tituly, u kterých to takto bude, ale společnost nezmiňuje.

Do konce letošního roku hodlá Netflix vytáhnout těžké váhy. Dlouho očekávanou gangsterku Irčan oscarového režiséra Martina Scorsese, akční snímek Six Underground režiséra Michaela Baye nebo fantasy seriál Zaklínač podle oblíbené polské knižní ságy. Právě u podobně velkých jmen lze očekávat, že budou mít na Netflixu premiéru už s českým dabingem. Češi nemusí čekat, protože premiéra bude ve stejný den jako v Americe nebo kdekoliv jinde, kde Netflix působí.



Chuťové komunity

Netflix funguje jako virtuální videopůjčovna. Prostřednictvím webových stránek, popřípadě aplikace, se člověk s předplatným dostane k nabídce filmů a seriálů. Těch Netflix v současné době nabízí okolo pěti tisíc. Netflix pak divákovi na základě jeho preferencí vybírá jiné produkty, které by se mu mohly líbit. Každý člen rodiny může mít v rámci jednoho předplatného svůj vlastní profil, takže bude dostávat doporučení sobě na míru.



V rámci Netflixu totiž funguje něco, čemu se říká taste communities, chuťové komunity. Takovou komunitou může být například „temné dětství bez rodičů“ nebo „silná ženská hrdinka“. V praxi to pak funguje tak, že každý seriál či film spadá do mnoha těchto komunit a na základě toho, co uživatel sleduje, mu Netflix doporučuje podobný obsah. Díky tomu, že samotných komunit jsou zhruba dva tisíce, jsou doporučení velmi přesná.

Netflix umožňuje uživatelům stahovat si filmy či seriály přímo do paměti svého zařízení, aby bylo možné je sledovat, i když v tu chvíli nemají přístup k internetu. Firma navíc v únoru letošního roku spustila funkci Smart download, která automaticky stáhne další díl seriálu, který uživatel zrovna sleduje, takže se o tuto drobnost nemusí starat.

Netflix je dostupný ve 190 zemích a 32 jazykových mutacích. Údaje přímo od společnosti hovoří o tom, že 67 % jeho globálních uživatelů sleduje Netflix na televizi, 19 % na mobilním telefonu a 14 % na obrazovce počítače nebo tabletu. V zemích, kde je drahý nebo špatně dostupný mobilní internet, pak bývá o poznání větší procento těch, kteří si Netflix zapnou na počítači.

Za kolik to bude

Cena předplatného české mutace zůstává nezměněná a je možné si pořídit hned tři verze. Za cenu 199 korun měsíčně vám Netflix umožní sledovat programy v nízké kvalitě na jednom zařízení. To je ideální volba pro ty, kteří sledují filmy a seriály na svých mobilních telefonech. Když se vydáte zlatou střední cestou za 259 korun měsíčně, můžete se těšit na HD kvalitu na dvou vybraných zařízeních současně. Tato možnost je asi tou nejlepší pro majitele běžných „chytrých“ televizí či pro ty, kteří se rozhodnou Netflix sledovat na monitoru počítače. Balíček za 319 korun měsíčně pak nabídne Ultra HD 4K rozlišení. To ale umí přehrát jen modernější a dražší televize.



Zákazník si může vybrat, zda bude chtít mít rozhraní v češtině, standardně v angličtině nebo i v některém z dalších jazyků. Když ale společnost před týdnem spustila maďarskou jazykovou verzi, stalo se, že zákazníkům z nabídky zmizel veškerý obsah, který neměl v jazyce alespoň titulky. Podle Henninga Dorstewitze se tak děje proto, aby zákazníkům v podstatě „nebylo líto, že se na to nemohou podívat, když neumí anglicky“. Pro návrat k úplné nabídce Netflixu stačilo přepnout aplikaci zpět do angličtiny. V české verzi to bude fungovat stejně jako v té maďarské. „Do budoucna ale uvažujeme o jiném řešení,“ připustil Dorstewitz.

Konkurence nespí

Mezi největšího tuzemského konkurenta Netflixu na poli online videoték je služba HBO Go americké televize HBO. Ta má jen jedno, výrazně levnější předplatné za 129 korun měsíčně. Obsahu ale v porovnání s Netflixem nenabízí zdaleka tolik, ačkoliv i tak můžeme hovořit o obsáhlém katalogu převzatých i původních filmů a seriálů.

Mezi její největší taháky patří Hra o trůny, Bratrstvo neohrožených, Euforie nebo hit z nedávné doby, čtyřdílná minisérie Černobyl. Nespornou výhodou je kompletní lokalizace obsahu včetně českého dabingu. HBO také díky tomu, že na českém trhu operuje již několik let, nabízí původní česká díla včetně oceňovaných seriálů Mamon nebo Pustina. Svou archivní videotéku mají dnes i české televize. Ty se ale šíří svého obsahu dedikovaným videotékám rovnat nemohou a nabízejí z pravidla jen svůj vlastní obsah.

Války videoték ale nekončí, protože v listopadu spustí svou vlastní službu společnost Apple a na ni naváže i zábavní gigant Disney. Kdo tak bude chtít mít přístup úplně ke všemu, na předplatných měsíčně zaplatí malé jmění.