Nový prezident začne od nuly, Biden nezdědí twitterový účet po Trumpovi. Společnost svůj krok nevysvětlila

Nový účet, který je zatím označen jako „Zvolený prezident Biden“ (President-elect Biden), se 20. ledna po Bidenově inauguraci automaticky změní na účet „Prezident USA“ (@POTUS). Za prvních šest hodin od zřízení získal Bidenův oficiální prezidentský profil na Twitteru zhruba 400 tisíc sledujících, v neděli odpoledne jich měl skoro 900 tisíc. Oficiální profil prezidenta Trumpa má pro představu zhruba 33,3 milionu sledujících (nejedná se o osobní účet Donalda Trumpa - pozn. red.).

Bidenův osobní účet má v tuto chvíli přes 24 milionů sledujících. Kdyby od Twitteru obdržel starý prezidentský profil, měl by o necelých devět milionů více sledujících než na svém osobním profilu. Podle Bidenova týmu bude trvat, než si lidé uvědomí, že mají začít sledovat i oficiální prezidentský kanál.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.