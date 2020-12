On-line divize Mladé fronty se zřejmě prodá až začátkem roku 2021, i když plán byl jiný

České Budějovice/Brno Insolvenční správkyně vydavatelství Mladá fronta, které je v konkurzu, zatím nemůže prodat jeho on-line divizi. V úterý skončila lhůta pro předložení nabídek na koupi, správkyně chtěla co nejdřív divizi prodat, ale jeden ze zajištěných věřitelů, firma CPI Property Group, nedala souhlas.

Divize se zřejmě prodá až začátkem roku 2021. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku a informací, které na dotaz ČTK poskytli generální ředitel Mladé fronty Karel Novotný a mluvčí CPI Jakub Velen.



ČTK kontaktovala i insolvenční správkyni Petru Hýskovou, zatím nereagovala. Podle insolvenčního rejstříku by chtělo on-line divizi koupit 11 zájemců. Provoz vydavatelství ukončil před Vánoci soud, na návrh Hýskové. Věřitelé žádají od vydavatelství dlužnou částku přibližně 400 milionů korun.



Firmě CPI, jejímž většinovým vlastníkem je Radovan Vítek, dluží vydavatelství 23,2 milionu Kč. Tak vysoký úvěr CPI poskytla Mladé frontě, která dosud nevrátila nic, úvěr byl splatný 18. května. Na úrocích vznikl dluh přes dva miliony. CPI vlastní jako zajištěný věřitel některé ochranné známky i internetové domény vydavatelství jako euro.cz nebo profit.cz.

„K tomu, abychom udělili souhlas s prodejem, nám dlouhodobě chybí základní informace. Co to je on-line divize, co ten balíček obsahuje za domény, za zaměstnance, dále podle jakého klíče se rozdělí výtěžek, jaká část peněz by směřovala k nám,“ řekl v úterý Velen.

Hýsková před Vánoci řekla, že eviduje 16 zájemců o koupi částí vydavatelství. Na jednání věřitelského výboru v prosinci řekla, že lze prodat čtyři části, firma by tak získala až 50 milionů.

„Předpokládám, že insolvenční správkyně dnes vypraví v té věci nový přípis k soudu. Bezesporu to (nesouhlas CPI) bude znamenat prodloužení procesu prodeje divize, posune se k začátku nového roku,“ řekl Novotný. Mladá fronta dluží i poskytovali webhostingu. Podle Novotného ale teď nehrozí, že by poskytovatel smazal obsah webů, jak Hýsková dříve uvedla.

O koupi vydavatelství jako celku projevila před časem zájem skupina Empresa Media. Nyní ho zopakovala, nabízí až 50 milionů, kritizuje prodej po částech. „Podej dílčích celků bude ke škodě přihlášených věřitelů,“ uvedl předseda představenstva Empresa Media Jaromír Soukup. Podle insolvenčního rejstříku chce vydavatelství koupit i firma Cimex Invest.

Mladá fronta dluží zaměstnancům výplaty za říjen i listopad, bude to také za prosinec. Kumulovaná ztráta Mladé fronty je téměř 200 milionů korun.

Mladá fronta vydávala ekonomický týdeník Euro a další časopisy. Divize Online provozovala ekonomický web Finance.cz a dalších 12 specializovaných on-line titulů. Divize Knihy na trh ročně uváděla kolem 200 nových titulů.

Situací kolem Mladé fronty se podle webu Česká justice zabýval také Ústavní soud. Nevyhověl stížnosti společnosti Bohemia Silver proti rozhodnutí o podjatosti soudce Krajského soudce v Českých Budějovicích Zdeňka Strnada vůči Mladé frontě, případně i dalším účastníkům řízení. Postup Vrchního soudu v Praze, který původní Strnadovo rozhodnutí zrušil právě kvůli možné podjatosti, ale ÚS označil za přísný.

Společnost Bohemia Silver je věřitelem vydavatelství. Domnívala se, že došlo k porušení práva na zákonného soudce. Strnada, o kterém v minulosti časopis Euro z vydavatelství Mladá fronta uveřejnil kritické články, nahradil v kauze soudce Miloš Vondráček a znovu poslal firmu do konkurzu.