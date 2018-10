Počítačová hra FIFA obsahuje podle úřadů prvky hazardu, nelíbí se jim kupování balíčků

Co to jsou loot boxy? Loot boxy jsou virtuální balíčky s náhodným obsahem. Hráči v nich najdou například zbraně, virtuální měnu nebo jiné věci, záleží na konkrétní hře.

Najdeme je například ve sportovních hrách od EA (FIFA, NHL, NBA Live), 2K Sport (NBA2K18), u akčních her od společností Blizzard či Valve. Zároveň si mohou hráči loot boxy koupit i u mobilních her zdarma.

Peníze z nákupu balíčků nebo virtuální měny jsou pro vývojáře někdy i hlavním příjmem.