‚Poskytli dětem zkreslený obraz událostí v Gaze.‘ Vysílací rada upozornila ČT na porušení zákona

Praha Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) upozornila Českou televizi, že odvysíláním loňského pořadu Zprávičky na dětském kanálu ČT:D porušila vysílací zákon. Pořad se týkal školáků v Palestině a rada kvůli němu obdržela několik stížností.

Poslance ze sněmovního volebního výboru o tom v úterý informoval místopředseda RRTV Václav Mencl. Volební výbor, který má ve své působnosti média, vzal informaci RRTV na vědomí. Vyjádření České televize ČTK shání.

Rada na svém únorovém zasedání dospěla k závěru, že reportáž mírou zjednodušení, jednostranností a uvedením značně zavádějících informací poskytla dětskému divákovi neúplný a zkreslený obraz událostí v Pásmu Gazy. Upozornění podle místopředsedy Mencla znamená, že už by obdobnému porušení zákona nemělo dojít, ale pokud by se přesto v podobném duchu odehrálo, mohla by rada za to ve správním řízení udělit pokutu.

Stížnostmi na Zprávičky se zabývala i Rada ČT. Dospěla k závěru, že se stala chyba v redakci zpravodajství a vyzvala redakci, aby k takové chybě nemohlo v budoucnu dojít, řekl poslancům předseda Rady ČT Jan Bednář. Poznamenal, že situace na Blízkém východě je komplikovaná a aby divák oné zprávě porozuměl, musel by znát historii tamních zemí za minimálně posledních 70 let.

Za zásadní chybu označil, že kritizovaná zpráva byla přeložena doslova z převzatého materiálu, který vyrobila alžírská televize. „Věříme, že po těch opatřeních, která přijala redakce zpravodajství, už k něčemu podobnému nedojde,“ řekl Bednář.

Reportáž ve Zprávičkách informovala o tom, že školáci „na Izraelem okupovaném území Palestiny“ se obávají, že je nebude mít kdo učit, protože USA omezily příspěvek OSN určený pro Palestince. Chybějí tak peníze na výplaty a učebnice v palestinském školství. Školáci a jejich učitelé podle Zpráviček věří tomu, že výpadek alespoň částečně dorovnají evropské země.

Americká vláda zrušila financování programu pomoci OSN palestinským uprchlíkům koncem srpna s odůvodněním, že obchodní model úřadu OSN pro palestinské uprchlíky je chybný. Experti na regionální zahraniční politiku i bezpečnost v reakci varovali před zhoršením humanitární situace v Pásmu Gazy, které může vyústit v nárůst násilí.

Kauzou se loni zabýval sněmovní školský výbor a na jeho žádost tak učinil i volební výbor. Školský výbor na návrh svého předsedy Václava Klause mladšího (ODS) přijal usnesení, podle kterého veřejnoprávní dětský program „čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí v předškolním věku“.