Přichází budoucnost hraní? Společnost Sony odhalila podobu nové konzole i chystané videohry

PRAHA Japonská společnost Sony konečně dohnala konkurenční Microsoft a odhalila podobu chystaného PlayStationu 5 (PS5). Ve zhruba hodinové čtvrteční prezentaci ale dostaly hlavní slovo samotné videohry.

PS5 slibuje kromě bezprecedentního výkonu i pokročilou grafiku s technologií ray-tracing nebo absenci „načítacích“ časů díky použité technologii pevných disků SSD (Solid State Drive).

Firma Sony předvedla hned dva druhy nové konzole. Ta první bude klasickým herním strojem s mechanikou na disky Blu-ray. Podle některých ohlasů ale tento design není pěkný, protože mechanika vytváří na liniích konzole nevzhlednou „bouli“.

Druhou verzí bude digitální edice bez mechaniky. Tento typ nového PlayStationu je zaměřen na hráče, kteří si hry stahují z internetových obchodů. Tato verze bude mít s největší pravděpodobností i o něco menší cenovku. Hráči se tím ale připraví o zpětnou kompatibilitu (možnost přehrávat diskové hry z PS4), jednu z velkých výhod nové konzole.



Společnost zatím nic bližšího neoznámila k ceně konzole, o níž se již několik měsíců čile spekuluje na internetu. Jak je známo, cenovka může prodejům velice uškodit. Očekává se, že by nový PlayStation měl stát 499 dolarů (necelých 12 tisíc korun). To by cenu zasadilo mezi původní prodejní ceny PlayStationu 4 (399 dolarů) a PlayStationu 3 (599 dolarů).

Technické specifikace nové konzole Sony představila již v polovině března na prezentaci nazvané The Road to PS5 (je možné si je přečíst například ZDE). Ve zkratce je nový Playstation papírově o něco málo slabší než konkurenční Xbox Series X, a to hlavně ve výpočetním výkonu udávaném v teraflopech. Podle samotných vývojářů je na něj ale údajně lehčí vytvářet hry a využívat maximálního výkonu konzole.

Je to o hrách

PlayStation v prezentaci předvedl zhruba dva tucty herních titulů. Od očekávaných vysokorozpočtových her z renomovaných studií až po zajímavě vypadající projekty nezávislých (indie) vývojářů. Hráče samozřejmě ohledně konzolí nejvíce zajímají exkluzivní tituly, tedy hry, které si na konkurenčních konzolích nebo počítačích nezahrají. Těch Sony předvedla hned několik.

Hra Spider-Man: Miles Morales od studia Insomniac je pokračováním hry z roku 2018. Hráč se tentokrát vžije do role Milese Moralese a utká se s další škálou pavoukových superprotivníků.

Druhou hrou od Insomniacu je kouzelná adventura Ratchet & Clank: Rift Apart. V ní se tentokrát Ratchet se svým robotím parťákem vydává napříč dimenzemi a planetami. Fanoušci série se mohou znovu těšit na sbírku šílených zbraní a veselých robotích nepřátel.

Horizon Forbidden West je možná nejočekávanější z oznámených titulů. První příběh zrzavé bojovnice Aloy v postapokalyptické Americe plné robotích příšer si získal srdce hráčů již v roce 2017. Dvojka by měla být větší, lepší a hezčí.



Za závodní simulací Gran Turismo 7 stojí vývojáři z Polyphony Digital. Na základě předvedené ukázky lze usuzovat, že závodní hry se znovu posouvají o krůček dál k realitě.



Hrou Demon´s Souls z roku 2009 začala série Dark Souls, která je dnes spojována s hardcore hráči hledajícími tu největší možnou výzvu. PlayStation 5 přinese přepracovanou verzi této videoherní klasiky od studia Bluepoint Games.



Returnal je nová značka finského studia Housemarque Games, které si na Playstationu udělalo zářezy skvělými arkádami Resogun a Matterfall. V novince se hráč chopí role ztroskotané kosmonautky, snažící se přežít na tajemné planetě. Smrt hrdinky ale neznamená konec hry.



Project Athia od studia Square Enix by měla být akce vytvořená na míru přímo PlayStationu 5. O hře samotné toho zatím příliš známo není, ale ukázka je více než působivá.



Rozkošný maskot série Little Big Planet se konečně dočkává vlastní hry. Sackboy: A Big Adventure v mnohém připomíná konkurenčního Maria od společnosti Nintendo. Na zábavné trojrozměrné hopsačce plné nástrah ale není vůbec nic špatného.



Astro´s Playroom je pak spíše než plnohodnotnou hrou ukázkou technických možností nové konzole a ovladače DualSense. Playroom bude stejně jako v případě předchozího PlayStationu předem nainstalovaný v konzoli.



Jedním z velkých oznámených taháků na prezentaci bylo i pokračování populární hororové ságy Resident Evil, tentokrát s podtitulem Village. Tato hra sice nebude exkluzivním titulem, ale není pochyb, že naplno využije všech možností, jež PlayStation 5 nabízí.