Novou šéfredaktorkou zpravodajství Českého rozhlasu se stala ‚harcovnice‘ Julie Stejskalová

PRAHA Členové Rady Českého rozhlasu jmenovali do funkce novou šéfredaktorku zpravodajství a publicistiky Julii Stejskalovou. Ta sama sebe označila za starou zpravodajskou harcovnici. Na středečním zasedání rady byl tématem také rozpočet, přičemž vybraná částka z koncesionářských poplatků za první pololetí roku činila 1,052 miliardy korun. Mimo jiného se řešila i práce ombudsmana nebo stížnosti od diváků.

Julie Stejskalová ve funkci od čtvrtka nahradí Martina Ondráčka, který odchází na nový zpravodajský kanál CNN Prima News. „Ujímám se funkce s velkou pokorou, doufám, že zúročím své zkušenosti ze zpravodajství, protože jsem starou zpravodajskou harcovnicí,“ řekla Stejskalová. Podle ní bude jedním z prvních úkolů stabilizovat situaci v jednotlivých redakcích. „Je důležité se správně rozhodovat o tom, jaké události budeme krýt a jaké informace budeme čtenářům a posluchačům předávat, aby se dokázali dobře zorientovat,“ uvedla.

Rada na zasedání také probírala výběr koncesionářských poplatků za první pololetí letošního roku. Evidovaných rozhlasových přijímačů je podle ekonomického ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Martina Vojslavského přes 3,8 milionu, což zajistilo výnosy v hodnotě 1,052 miliardy korun.

Meziroční zvýšení o dva miliony je zároveň o 1,2 milionu korun více, než počítal původní plán. „Zhruba pětadevadesát procent rozpočtu je naplněno z rozhlasových poplatků, mě by potěšilo navýšení poplatku alespoň o pět korun,“ konstatoval už dříve generální ředitel ČRo René Zavoral. Podle tiskového mluvčího rozhlasu Jiřího Hošny, ale zvyšování poplatků není na pořadu dne. „Zvýšení koncesionářského poplatku je naší kontinuální snahou. Do budoucna budeme usilovat alespoň o indexizaci poplatku, ale v současné době díky tomu, že byla schválena výjimka ohledně DPH pro ČRo a Českou televizi do roku 2021, tak je rozpočet relativně stabilizovaný,“ řekl.

Poradním orgánem generálního ředitele ČRo je ombudsman. „Přijímám a řeším jakékoliv podněty posluchačů, které se týkají toho, co některá ze stanic ČRo vysílala. V prvním pololetí napsalo do kanceláře ombudsmana zhruba 1100 posluchačů. Velký počet reakcí vyvolaly změny na stanici Dvojka, šlo zhruba o 50 procent všech podnětů,“ řekl ombudsman ČRo Milan Pokorný. Podle něj ale vedení rozhlasu na stížnosti vůči jednotlivým segmentům vysílání adekvátně reagovalo a nejčastěji kritizované prvky opravovalo. Postupem času tak stížnosti na vysílání Dvojky téměř vymizely. „Stále ale setrvávají stížnosti na úroveň mluveného projevu, to se nikdy nemění. Takové připomínky předávám oddělení vzdělávání,“ konstatoval Pokorný.

Český rozhlas se podrobil v minulých měsících mezinárodnímu srovnávacímu procesu s cílem zjistit, jestli dostatečně naplňuje roli média veřejné služby. Ze závěrů hodnotící analýzy Evropské vysílací unie (EBU) vyplynulo, že ČRo splňuje základní hodnoty média veřejné služby. Zároveň EBU vydala doporučení, ve kterých bylo například právě zvýšení koncesionářského poplatku nebo větší znalost posluchačů od ČRo.