Šéf Facebooku moderuje vlastní pořad. Řeší v něm dopad technologií na společnost

PRAHA Počátkem roku šéf Facebooku Mark Zuckerberg prohlásil, že by se rád zaměřil na to, jakou roli hrají technologie v dnešní době. Nikdo nevěděl, co tím přesně myslel. Nyní ale jeho myšlenky nabírají konkrétní obrysy, Facebook totiž spustil nový podcast, který Zuckerberg sám moderuje.

Nový pořad se jmenuje Tech & Society with Mark Zuckerberg a šéf Facebooku v něm řeší s odborníky otázku dopadu technologií na veřejnost. Podcast je zatím dostupný pouze na Spotify a není jasné, zda firma bude celý pořad více propagovat.



Podcast má již dva díly, v první epizodě Zuckerberg hovořil s Mathiasem Döpfnerem, s výkonným ředitelem společnosti Axel Springer, o dopadu sociálních sítí na žurnalistiku. S Döpfnerem mimo jiné debatoval o vytvoření speciálního produktu v rámci Facebooku, který by zprostředkoval „vysoce kvalitní zpravodajství“.

Za materiály by mohla technologická společnost přímo platit vydavatelům, zatímco pro spotřebitele by služba byla bezplatná. Do druhého dílu si Zuckerberg pozval Jonathana Zittraineho, profesora práv na Harvardu, který se zabývá regulací technologických firem, jako je například Facebook.

Facebook je v poslední době terčem kritiky, neboť má za sebou hodně kauz ohledně dat svých uživatelů. Konkrétně se jednalo o skandál okolo analytické společnosti Cambridge Analytica. Ta měla neoprávněně získávat informace o desítkách milionů uživatelů Facebooku. Pak je využila mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zuckerberg v reakci na kritku hlásal, že se bude snažit, aby se Facebook poučil ze svých chyb. Nedávno kupříkladu vyzval vlády a regulační úřady, aby dělaly více pro kontrolu toho, co se objevuje na internetu. Podle šéfa Facebooku je pro firmy samotné odpovědnost za kontrolu škodlivého obsahu příliš velkým soustem.