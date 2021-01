Sociální síť amerických konzervativců Parler je nedostupná. Vyřadili ji technologičtí obři

San Francisco Sociální síť Parler, jež je oblíbená mezi americkými konzervativci, je od pondělního rána SEČ nedostupná. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na server Down For Everyone Or Just Me, který monitoruje internetovou aktivitu. Parler čelí tlaku technologických společností, aby více moderoval příspěvky vyzývající k násilnostem.

Apple vyřadil Parler ze svého obchodu, Trumpovi příznivci se zde domlouvali na vzpouře. Stopku dostal i od dalších Firma Amazon o víkendu oznámila, že stránce zakáže provoz na svých serverech. O Parleru jako své budoucí platformě uvažoval odstupující prezident USA Donald Trump poté, co jeho účet zablokovala sociální síť twitter. Parler je mimo provoz od půlnoci západoamerického času, tedy od 09:00 SEČ. Amazon o víkendu v dopisu šéfům platformy oznámil, že ke kroku přistoupí kvůli tomu, že se na síti šíří „násilný obsah“. V pátek přitom proti síti zakročila společnost Google, která ji vyřadila ze služby Google Play, kterou využívají uživatelé mobilních telefonů s operačním systémem Android pro instalaci aplikací. V sobotu ten samý krok ve svém App Store učinila společnost Apple, jež vyrábí telefony iPhone. Parler přitom v posledních dnech raketově získával na popularitě poté, co se společnost Twitter rozhodla zablokovat Trumpův účet. Učinila tak opět s odůvodněním, že prezident podněcuje k násilnostem. Sociální síť Parler sídlící v Nevadě založil informatik John Matze společně s Rebekou Mercerovou, jež je významnou přispěvatelkou Republikánské straně. Matze v sobotu na svém profilu varoval, že síť bude zřejmě kvůli ohlášenému kroku Amazonu nedostupná asi týden. „Uděláme vše pro to, abychom rychle našli nového poskytovatele,“ dodal s tím, že technologičtí obři podle něj vedou „válku proti svobodě projevu“. „Oni nezvítězí! Jsme poslední nadějí na světě pro svobodu vyjadřování a svobodu informací,“ pokračoval. Parler funguje velmi podobným způsobem jako twitter, na rozdíl od něj však jako jednu ze svých hlavních předností prezentuje to, že nijak nemoderuje obsah v příspěvcích. Platforma se krátce po svém založení v roce 2018 stala velmi oblíbenou v ultrakonzervativních a krajně pravicových amerických kruzích, postupně se na ní však začaly objevovat rovněž osobnosti bližší střednímu proudu Republikánské strany, například moderátoři televize Fox News Sean Hannity a Tucker Carlson. Profil tam má mimo jiné kongresman a blízký Trumpův spojenec David Nunes či guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noemová, působí tam rovněž oba Trumpovi synové Eric a Donald mladší. Podle analytiků má síť asi deset milionů uživatelů, z nichž je osm milionů ze Spojených států. Sociální síť, která neoznačuje dezinformace, zažívá rozmach. Oblíbili si ji konzervativci, pomohl Trump Parler byl podle agentury Reuters hlavním kandidátem na nové digitální útočiště pro Donalda Trumpa, jemuž společnost Twitter zablokovala účet několik dní po středečních nepokojích v Kapitolu, při nichž prezidentovi podporovatelé násilně vnikli do sídla Kongresu. Při potyčkách s policií zemřelo pět lidí. Nynější problémy sociální sítě však tyto vyhlídky do určité míry komplikují. Stále se přitom diskutuje rovněž o tom, že si Trump založí po odchodu z úřadu vlastní platformu či mediální společnost.