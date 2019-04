‚Nebyla to věcná kritika.‘ Soukup se musí omluvit České televizi, rozhodl soud

PRAHA Soud v pondělí přiznal České televizi (ČT) nárok na omluvu za výroky o jejím hospodaření, které pronesl generální ředitel TV Barrandov ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. ČT v žalobě poukazovala na to, že tvrzení zasáhla do její dobré pověsti. Společnost Barrandov Televizní Studio se omluvit odmítala s tím, že napadená vyjádření měla faktický podklad a že moderátor chtěl podnítit veřejnou diskusi. Právnička společnosti žádala zamítnutí žaloby. Verdikt není pravomocný.

„Vytýkané jednání nelze již označit za věcnou kritiku, ale za dehonestující tvrzení,“ konstatovala soudkyně pražského městského soudu Irena Karpíšková. „Vše se dá říct tak, aby to bylo řečeno kultivovaným a vhodným způsobem. Kritika každého veřejnoprávního subjektu je zdravá, ale musí se dle názoru soudu dělat způsobem, který není dryáčnický, dehonestující. Tento dryáčnický styl je nad rámec toho, co je v demokratické společnosti únosné,“ doplnila.



Žaloba veřejnoprávní ČT se týkala konkrétních 18 výroků, které ve zmíněném pořadu zazněly od 28. února do 30. června loňského roku. Podle ČT byly nepravdivé, manipulativní a zkreslené. „Šlo o masivní kampaň, která pokračovala týden co týden,“ podotkla u soudu právnička ČT Markéta Havlová.



Soukup mimo jiné řekl, že „veřejnoprávní televize nepodléhá vůbec žádné kontrole a peníze v ní mizí úplně nekontrolovatelně“, že je v ní „dost darebáků a podvodníků“ nebo že ČT sport je „skutečná studnice profesionální korupce“. Mluvil také o „černé díře, ve které se každý rok ztratí sedm miliard“ a o tom, že „Česká televize se chová jako laciná holka, která si kupuje pozornost a vděk umělců a producentů“.

Podle Havlové bylo sice vidět, že Soukup z některých výroků časem ustupoval, protože zpočátku si například pletl příjmy a výdaje ČT, přesto ale v pranýřování veřejnoprávní televize pokračoval a jednotlivé díly pořadu jsou dodnes dostupné na webu TV Barrandov. Účinek výroků navíc podle právničky zesilovaly dekorace ve studiu - pytle plné peněz nebo pětitisícové bankovky s portrétem generálního ředitele ČT Petra Dvořáka.

Právnička společnosti Barrandov Televizní Studio Zuzana Ottová žádala zamítnutí žaloby v celém rozsahu. „Jednotlivé napadené výroky jsou zcela vytrženy z kontextu pořadu,“ uvedla. Podle ní nejsou vyjádření způsobilá zasáhnout do pověsti ČT, protože jsou založena na faktických podkladech. „Pan Soukup pouze zopakoval to, co bylo veřejně dostupné - z různých powerpointových prezentací a z článků jiných médií,“ prohlásila.

Ottová dále uvedla, že TV Barrandov má právo na svobodu projevu a že ČT se snaží o cenzuru. „S ohledem na postavení a financování žalobce (ČT) je na místě veřejná diskuse, kterou se žalovaný snaží podnítit. Žalobce má povinnost snášet větší míru kritiky. Kritice se může bránit mimoprávními zdroji - své názory může zveřejňovat v médiích,“ řekla.



Právnička ČT u soudu poukázala mimo jiné na to, že hospodaření veřejnoprávní televize podléhá kontrole ze zákona. „Každoročně jsou sestavovány zprávy o hospodaření, které jsou předkládány Poslanecké sněmovně. Všechno o hospodaření je dostupné na webu,“ poznamenala.

Podnikatel Soukup, který je majitelem mediálních firem Médea Group a Empresa Media, hodlá kandidovat v příštích prezidentských volbách. Počátkem letošního roku oznámil založení politického hnutí List. Pod Empresa Media spadá TV Barrandov a časopisy Týden, Sedmička nebo Instinkt. Soukup moderuje mimo jiné Týden s prezidentem, což je pravidelné interview s Milošem Zemanem.