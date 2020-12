Státy USA plánují podat žalobu na Facebook. Vadí jim údajné praktiky v rozporu s antimonopolními zákony

WASHINGTON Skupina amerických států, v čele s New Yorkem, vyšetřuje firmu Facebook kvůli možnému porušení antimonopolních zákonů a plánuje příští týden podat na sociální síť žalobu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na čtyři informované zdroje. Bude to druhá významná žaloba na velkou technologickou společnost. V říjnu ministerstvo spravedlnosti podalo žalobu na firmu Google.

Podle jednoho ze zdrojů plánuje podepsat žalobu více než 40 států. Facebook se ke zprávě odmítl vyjádřit. Mluvčí kanceláře newyorského generálního prokurátora nechtěl záležitost komentovat.

Facebook koupí startup Kustomer, který řeší služby zákazníků. Cena se pohybuje okolo jedné miliardy dolarů Zatím není známé, co státy plánuji do žaloby zahrnout. Jedno obvinění, které se často objevuje v souvislosti s Facebookem, je, že se strategicky snaží koupit menší možné konkurenty, často za mimořádně vysokou cenu. Mezi tyto akvizice patřilo převzetí firmy Instagram v roce 2012 a WhatsApp v roce 2014. Generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg při svém vystoupení v americkém Kongresu tvrdil, že společnost má řadu konkurentů, včetně dalších technologických gigantů. Hájil kontroverzní akvizice, jako koupi Instagramu a WhatsAppu, tím, že jim Facebook pomohl expandovat z malých, nevýznamných firem mezi významné a vlivné společnosti.