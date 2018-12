Prima začala vysílat seriál Linka 112. Informace z pořadu mohou být nebezpečné, tvrdí záchranáři

PRAHA Televize Prima v pondělí 3. prosince odvysílala první díl nového seriálu z prostředí tísňové linky s názvem Linka 112, který má divákům přiblížit práci dispečerů, hasičů, policistů a také zdravotní záchranné služby. Záchranné složky se ale od této reality show distancovaly a odmítly, že by na pořadu nějak spolupracovaly.

První díl seriálu Linka 112 měl premiéru v pondělí 3. prosince v odpoledních hodinách. V úvodní znělce pořadu se objevuje nápis „skutečné události“. Po několika minutách je ale bystřejšímu divákovi jasné, že konkrétní případy, ke kterým přijíždějí záchranné složky, jsou nahrané.

„Ty jo holky, já jsem přemýšlela, že bych se nechala obarvit na tmavo a třeba si ty vlasy nechala přistříhnout. Protože už by to chtělo nějakou změnu. Co si o tom myslíš?“ říká na začátku premiérového dílu jedna z dispečerek své kolegyni. Po uvolněném rozhovoru přichází akce. Zanedlouho se na linku 112 dovolá žena, se kterou se zasekl výtah v paneláku. Diváci mohou vidět, jak dispečerky reagují na tuto situaci a komunikují s hasiči, kteří ženu úspěšně dostanou ven.



Herci nebo reální zaměstnanci?

Všichni, kteří v pořadu vystupují, jsou podle vyjádření záchranných složek herci. Potvrzuje to Policie ČR i HZS ČR. Na konci dílu v titulcích nenajdeme jedinou zmínku o tom, že by Prima na pořadu spolupracovala s policií, hasiči nebo zdravotnickou záchrannou službou. U dispečerek se ale i přesto objevují jména společně s údajem o tom, jak dlouho tuto činnost vykonávají.

Podle FTV Prima se v pořadu Linka 112 objevují i profesionálové a jedná se o dramatizaci reálných příběhů. Záměrem tvůrců má být snaha o realistické ztvárnění fungování dispečerek na lince 112. „Rekonstrukce jednotlivých příběhů jsou vytvářeny týmem odborníků, v pořadu se objevují skuteční profesionálové, kteří svou práci považují za poslání. Televize Prima věří, že tímto pořadem dokáže šířit osvětu mezi veřejností při poskytování první pomoci,“ uvedla Klára Kotábová z oddělení marketingu a PR pro FTV Prima.

Všechny záchranné složky se distancují

Proti pořadu Linka 112 se ve středu ohradil Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR i Zdravotnické záchranné služby celé ČR. Všechny složky odmítly, že by na pořadu spolupracovaly.

Policii ČR se nový seriál televize Prima nelíbí hned z několika důvodů. „Problematických momentů vidíme v tomto formátu ,realityshow’ hned několik. Především jde o často neprofesionální přístup seriálových policistů, v pořadu je kladen důraz na emoce, hádky a vyhrocené situace, prezentace každodenní dobré práce policistů je v těchto pořadech zpravidla minimum,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.

Podle Kropáčové by si měli diváci uvědomit, že sledují fikci, seriál má konkrétní scénář, vystupují v něm herci a produkce používá vlastní rekvizity.

Pro Policii ČR to navíc není první případ, kdy se vymezují vůči televiznímu ztvárnění povolání policisty. Loni Prima začala vysílat pořad „Policie v akci“, ve kterém se dokonce objevili i profesionální policisté. Policejní prezidium ale tehdy vyvrátilo, že by s televizí oficiálně spolupracovali, jednotliví policisté účinkovali v seriálu „na vlastní pěst“. Vnitřní policejní kontrola ukázala, že příslušníci sboru neporušili žádné právní ani interní předpisy a proto nebyli potrestáni.

Ještě před policisty se vůči pořadu Linka 112 ohradili hasiči. „Na základě velkého ohlasu laické i odborné veřejnosti Hasičský záchranný sbor ČR prohlašuje, že na uvedeném pořadu nespolupracuje s TV Prima. Nejedná se o pořad, který by Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) spoluvytvářel či garantoval,“ uvedla na oficiálním webu HZS ČR mluvčí Nicole Zaoralová.



Navíc Zaoralová uvedla, že ji zhruba před rokem a půl kontaktovala televize Prima kvůli názvu seriálu. „My jako hasičský záchranný sbor nemáme ochrannou známku na linku 112, takže jsem odsouhlasila, že tento název mohou použít. Už tehdy mi bylo řečeno, že nebudou potřebovat naši spolupráci a bude se jednat o žánr dokureality,“ řekla pro Lidovky.cz Zaoralová.

Policie nebyla srozuměna s detailní podobou seriálu. V minulosti ji podle mluvčí Evy Kropáčové kontaktovali zástupci produkční společnosti, která se zaštiťovala spoluprací s FTV Prima. „Záměr i formát pořadu nám byl představen jen velmi okrajově, žádost o bližší specifikaci byla bez odezvy,“ dodala Kropáčová.



Informace, které se objevují v pořadu, mohou být nebezpečné

„Pořad Linka 112 nejen zcela odporuje realitě, ale informace, které poskytuje, mohou být nebezpečné,“ napsala na svém webu Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy (ZZS HMP). Podle vyjádření se tohoto pořadu nezúčastnila žádná zdravotnická záchranná služba ČR. „Způsob, jakým pořad popisuje fungování linky 112, zcela zásadně odporuje realitě a v divákovi vzbuzuje představu o jakýchsi ,univerzálních superoperátorkách’, které po přijetí tísňové výzvy vydávají pokyn k zásahu záchranářům, hasičům a policistům,“ stojí dále v tiskové zprávě.

Z profesionálního hlediska se ZZS HMP neztotožňuje s prezentovanými postupy, které jsou podle vyjádření v některých případech i v rozporu s platnou legislativou a doporučeními.



Zároveň chce ZZS HMP apelovat na veřejnost, aby lidé volali vždy na linku 155, a to i v případech, kdy si člověk není jistý, zda jsou zdravotní komplikace opravdu vážné.

„Na rozdíl od linky 112 se zde spojíte s profesionálním zdravotníkem, který k vám v případě potřeby vyšle posádku záchranné služby a telefonicky poskytne i účinné rady pro laickou první pomoc. Role zdravotnického operačního střediska je v tomto ohledu nezastupitelná,“ stojí v tiskové zprávě.

„Linka 112 je univerzálním číslem tísňového volání používaná v rámci všech států Evropské unie. I proto nás překvapuje reakce IZS jednotlivých krajů, kterou vnímáme jako nedorozumění,“ kontruje Klára Kotábová z FTV Prima.

Upozornění až na konci

Diváci, kteří vydrží až do konce pořadu, si mohou všimnout po upoutávce na další díl nápisu: „Jednání jednotlivých složek záchranného systému nemusí vždy odpovídat oficiálním postupům IZS.“ V průběhu pořadu, ani na začátku, ale žádné upozornění o nereálnosti nezazní.