Twitter smazal Trumpovy příspěvky a poprvé zablokoval jeho účet. Protentokrát na 12 hodin, příště celkově, hrozí

Sociální síť znepřístupnila tři Trumpovy příspěvky, které podle ní porušovaly její pravidla užívání. Po takové penalizaci nastupuje automatická 12hodinová blokace, která bude trvalá, pokud Trump svoje vyjádření sám neodstraní, uvedl bezpečnostní účet Twitteru.



Kongres ve středu zahájil společné jednání obou komor, při němž měly být formálně sečteny hlasy volitelů z jednotlivých států a vyhlášen vítěz voleb, kterým je demokrat Joe Biden.

Future violations of the Twitter Rules, including our Civic Integrity or Violent Threats policies, will result in permanent suspension of the @realDonaldTrump account.