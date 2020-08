V USA zatkli tři podezřelé z hackerského útoku na twitterové účty. Nejmladšímu je pouhých 17 let

New York Americká policie zatkla tři podezřelé z hackerských útoků na účty známých lidí na twitteru. Jsou mezi nimi dva Američané ve věku 17 a 22 let a Brit ve věku 19 let. Oznámily to americké úřady.

Devatenáctiletý Brit Mason Sheppard přezdívaný Chaewon byl obviněn z uskutečnění hackerského útoku a souvisejícího podvodu a praní špinavých peněz, uvedlo americké ministerstvo spravedlnosti. Dvaadvacetiletý Nima Fazeli, přezdívaný Rolex, byl obviněn z napomáhání a podněcování k těmto zločinům. Třetího obviněného ministerstvo nejmenovalo, ale státní zastupitelství v Tampě oznámilo, že zatklo sedmnáctiletého Grahama Clarka a viní ho v 30 bodech.

Hackeři zmanipulovali zaměstnance a zmocnili se 45 účtů. Je nám to líto a cítíme se trapně, uvedl Twitter Při jednom z nejvýznamnějších porušení bezpečnosti v posledních letech hackeři 15. července odeslali falešné tweety z účtů mnoha známých osob, jako bývalý americký prezident Barack Obama, bývalý viceprezident a nynější uchazeč o demokratickou nominaci na prezidenta Joe Biden, podnikatel a politik Mike Bloomberg, šéf společnosti Amazon Jeff Bezos, spoluzakladatele softwarové společnosti Microsoft Bill Gates, šéf automobilky Tesla Elon Musk, investor Warren Buffett, rapper Kanye West a jeho manželka Kim Kardashianová Westová. Zprávy nabízely, že za každých 1000 USD poslaných na anonymní bitcoinovou adresu pošlou zpět 2000 USD. Vyšetřovatelé finančního úřadu IRS byli schopni identifikovat dva z hackerů analýzou bitcoinových transakcí na blockchainu, kde se transakce zaznamenávají, uvedli federální státní zástupci. Twitter ve svém prohlášení uvedl, že oceňuje rychlé kroky úřadů. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování vydá podrobnější zprávu později. Již dříve firma uvedla, že incident byl koordinovaným útokem, který se zaměřil na některé zaměstnance s přístupem k interním systémům a nástrojům. Neposkytl však žádné další informace o tom, jak byl útok proveden.