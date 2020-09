Andrej Čírtek za 50 milionů vydražil Mladou frontu. Prodej vydavatelství musí potvrdit soud

Mladá fronta prodala několik titulů, ztrátu vykazuje řadu let Vizitka vydavatelství a nakladatelství Mladá fronta (MF): Vydavatelství a nakladatelství navázalo na činnost předlistopadové organizace, která vydávala mimo jiné deník Mladá fronta. Se současnou Mladou frontou Dnes nemá nic společného. V nedávné minulosti Mladá fronta vedle knižních titulů vydávala i řadu známých časopisů (včetně tradičních dětských titulů Sluníčko nebo Mateřídouška) nebo ekonomický deník E15. Nyní je jejím nejznámějším titulem ekonomický týdeník Euro, provozuje také portál Euro.cz.

V nabídce současné Mladé fronty nechybějí auto-moto, hobby nebo lifestylové magazíny, zdravotnické časopisy, pro nejmenší děti nabízí časopis Puntík, magazín Maminčin Puntík nebo časopis Tečka pro děti od šesti let. Divize Online provozuje rovněž ekonomický web Finance.cz a dalších 12 specializovaných on-line titulů. Před letošním útlumem činnosti Mladá fronta ve své knižní divizi uváděla na trh kolem 250 titulů, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky ve zdravotnictví.

V minulosti byla mediální nabídka pražského vydavatelství širší, před čtyřmi lety ale Mladá fronta velkou část časopisů a dalších titulů prodala do rukou skupiny Czech Media Investment (CMI) Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Obchod se týkal například deníku E15 a anglického E15 Weekly, dále časopisů F.O.O.D., Betynka, Maminka, For Men, Computer nebo Lidé a země. Majitel deníků Blesk a Aha získal od Mladé fronty i tituly jako Moje psychologie či Moje zdraví a řadu webů.

Dosavadním majitelem Mladé fronty byl podnikatel František Savov, který žije v Londýně a v ČR je obviněn v kauze daňových podvodů. Loni v prosinci v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV řekl, že by se do ČR rád vrátil, ale má obavy, že mu nebude umožněn spravedlivý proces. Savov v rozhovoru také prohlásil, že o jeho majetek usiluje firma Czechoslovak Group. Její zástupce Michal Strnad na dotaz DVTV pouze uvedl, že se těžko může k Savovovu tvrzení vyjadřovat.

Dnešní elektronická aukce je důsledkem konkurzu, který byl na společnost vyhlášen letos v květnu; zástupci Mladé fronty u soudu neúspěšně navrhovali reorganizaci. V insolvenčním řízení se s pohledávkami přihlásilo více než 400 věřitelů, kteří žádají přibližně 400 milionů korun. Situaci zadluženého vydavatelství a nakladatelství letos v létě výrazně zkomplikovala náhlá výpověď z původního sídla v Modřanech, které podle médií ovládají lidé blízcí Savovovi.

Podle generálního ředitele vydavatelství Karla Novotného byly úpadek a následný konkurz Mladé fronty důsledkem toho, že se Savov rozhodl ve druhém a třetím čtvrtletí loňského roku provoz vydavatelství již dále nefinancovat. "Hospodářská situace se sice během posledních třech roků zlepšovala, ale přibližně 20 milionů korun, které jsme loni na podzim potřebovali na provoz, jsme už neměli," řekl nedávno Novotný webu Info.cz.

Hospodaření Mladé fronty se podle údajů v obchodním rejstříku dlouhodobě pohybovalo v červených číslech, mírný zisk společnost naposledy vykázala v letech 2004 až 2007. Obrat firmy kolísal, pohyboval se v řádu vyšších stamilionů korun, například v roce 2016 to byla téměř miliarda, předloni ale už jen necelých 500 milionů korun. V roce 2018 pak Mladá fronta vykázala více než dvacetimilionovou ztrátu.

V současné situaci se Mladá fronta potýká s dalším výrazným propadem tržeb, a to v řádu desítek procent. V letošním prvním pololetí vykázala podle vyjádření Karla Novotného tržby zhruba 81 milionů korun.