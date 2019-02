Bývalý šéfredaktor stanice Vltava Fischer chce dohlížet na Český rozhlas. Kandiduje do rady

PRAHA Bývalý šéfredaktor rozhlasové stanice Vltava Petr Fischer je mezi nominanty do Rady Českého rozhlasu. Dále byl nominován také někdejší ředitel České televize Jiří Janeček a exministr kultury Ilja Šmíd. Organizace a sdružení navrhly do sněmovní volby dvou rozhlasových radních podle informací z volebního výboru celkem 23 lidí. Volba by se měla uskutečnit na březnové schůzi dolní komory.

Mezi nominovanými jsou také Petr Šafařík, jemuž skončil šestiletý mandát v Radě ČRo loni v červnu a Sněmovna toto volné místo dosud neobsadila. Pozici radního chce obhájit končící Tomáš Kňourek.



Šanci zasednout v rozhlasové radě mají například také teoretik médií Jan Jirák, bývalý předseda České advokátní komory Martin Vychopeň, někdejší náměstek ministra kultury Ilja Racek a bývalý ředitel mediálních domů Vltava Labe Media a Economia Michal Klíma.

Navrhovaní kandidáti se poslancům představí na veřejném slyšení ve čtvrtek. Tentýž den by měl volební výbor vybrat šestici finalistů, kteří půjdou do tajné sněmovní volby.

Devítičlenná Rada Českého rozhlasu je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtů rozhlasu.