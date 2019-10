WhatsApp zažaloval izraelskou firmu kvůli špehování uživatelů. Šlo o diplomaty či disidenty

San Francisco/Jeruzalém Společnost WhatsApp, patřící Facebooku, zažalovala izraelskou firmu NSO Group, kterou viní z podílu na špehování uživatelů své rozšířené komunikační aplikace. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Izraelská firma obvinění odmítla s tím, že pouze poskytuje technologie zpravodajským službám.

V žalobě podané u federálního soudu v San Francisku WhatsApp tvrdí, že NSO umožnila vládám ve dvou desítkách zemí sledovat prostřednictvím aplikace WhatsApp pro mobilní telefony stovku diplomatů, disidentů i novinářů či aktivistů bojujících za lidská práva.



Firma NSO obvinění odmítla a uvedla, že se proti němu bude důrazně bránit. „Jediným cílem NSO je poskytovat technologie oficiálním vládním zpravodajským agenturám, aby mohly lépe bojovat proti terorismu a závažným zločinům,“ uvedla izraelská firma v prohlášení.

WhatsApp letos v květnu vyzvala uživatele aplikace, kterou po celém světě používá kolem 1,5 miliardy lidí, aby si v zájmu ochrany zařízení nainstalovali její nejnovější vylepšení. V něm firma opravila chybu v zabezpečení, která útočníkům umožňovala nainstalovat do telefonu uživatele sledovací software.

Podle žaloby mohla být takto infikována zařízení uživatelů WhatsApp asi od 29. dubna do 10. května, cílem byli právníci, novináři, diplomaté či lidskoprávní aktivisté.

Sporné využití

Nejznámějším produktem firmy NSO je program s názvem Pegasus, který podle dosavadních informací umí na mobilním telefonu zapnout kameru a mikrofon, sbírá data o poloze a prohledává emailovou a SMS komunikaci. NSO už dříve vydala prohlášení, že ona sama svůj software do zařízení neinstaluje a že s ním pracují pouze tajné služby a bezpečnostní orgány.

Žalobu podanou WhatsApp přivítala například Danna Ingletonová z IT týmu organizace Amnesty International (AI). Podle ní NSO vydělává na sledovacích programech, které pomáhají „k zastrašování, sledování a trestání desítek obhájců lidských práv ve světě, mimo jiné v Bahrajnu, Spojených arabských emirátech či v Mexiku“.

Ingletonová, kterou ve středu citoval izraelský deník The Times of Israel, také uvedla, že AI a další organizace se snaží u izraelských soudů zajistit zákaz vývozu technologií NSO do zahraničí.