Z Barrandova do politiky. Soukup zakládá hnutí List Jaromíra Soukupa

PRAHA Mediální podnikatel Jaromír Soukup zakládá politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Chce bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media to dnes oznámil ve své televizi Barrandov v pořadu Moje zprávy. Soukup se kolem politiky angažoval už dřív, v minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do Evropského parlamentu.

Soukupova média předem avizovala, že jejich majitel „učinil zásadní životní rozhodnutí, které výrazně ovlivní českou mediální, politickou i byznysovou scénu“. „Chci aktivně vstoupit do dění, bez výmluv a prázdných řečí. Prostě dám svoji tvář, svoje jméno všanc,“ sdělil Soukup. „Úderem dnešního dne zakládám politické hnutí List Jaromíra Soukupa, jehož cílem je bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy,“ dodal.

Hnutí se podle Soukupa bude ucházet o zájem voličů, neupřesnil ale, jestli už v květnových volbách do europarlamentu. Soukup chce každý rok zveřejnit seznam věcí, které je potřeba změnit a je to možné v daném roce. „Jako jeden z prvních cílů navrhuji, pojďme prosadit trestní odpovědnost politiků za to, že nám jednoduše zdražují život, za nedostatek bytů, za drahé energie, za předražené účty za mobilní internet a telefon,“ řekl. Česko má být podle něj místem, kde na špatná rozhodnutí státu nedoplácejí obyčejní lidé. „Buďme vlastenci a braňme české národní zájmy,“ uzavřel.

Soukup kandidoval v evropských volbách v roce 2009 za tehdy jím financovanou Demokratickou stranu zelených, která nakonec získala 0,62 procenta hlasů. Ve straně byl dokonce místopředsedou. Na devátém místě kandidátky obdržel od voličů 72 preferenčních hlasů.

V posledních letech je Soukup známý hlavně moderováním řady pořadů ve svojí televizi Barrandov, kde má i pravidelný rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem. Soukupova Empresa Media televizi ovládla v únoru 2013. V žebříčku nejvlivnějších osobností českých médií, který v roce 2016 zveřejnil magazín Forbes, patřilo Soukupovi osmé místo.

Další mediální magnát v politice

Empresa Media vydává mimo jiné časopisy Týden a Instinkt a jejich on-line verze, ekonomický měsíčník Faktor Soukup, bulvární týdeník Sedmička a čtrnáctideník Exkluziv. Do Soukupových společností Empresa Media a Médea v září 2015 majetkově vstoupila čínská investiční skupina CEFC, svůj akcionářský podíl Soukupovi vrátila předloni na podzim.

Jako majitel médií šel do voleb v roce 2013 premiér Andrej Babiš, se svým hnutím ANO tehdy skončil ve sněmovních volbách druhý za vítěznou ČSSD. Předloni v říjnu ANO volby jednoznačně vyhrálo, Babiš ještě předtím svůj koncern Agrofert včetně mediální skupiny Mafra převedl do svěřenských fondů.

Z osobností spjatých s médii v minulosti uspěl ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 bývalý šéf televize Nova Vladimír Železný na kandidátce hnutí Nezávislí. O pět let později jako dvojka kandidátky uskupení Libertas.cz svůj post neobhájil.