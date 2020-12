Zkrachovalá Mladá fronta by se mohla prodat po částech. Ztráty vydavatelství rostou měsíčně o miliony korun

České Budějovice Vydavatelství Mladá fronta, které je v insolvenci, by se mohlo prodat nebo pronajmout po částech. Soud považuje tento postup za možný, když se na něm shodnou účastníci insolvenčního řízení. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Vydavatelství teď podle insolvenční správkyně nemůže vydávat tištěné časopisy. Potřebuje souhlas jednoho ze zajištěných věřitelů, firmy CPI Property Group, řekla insolvenční správkyně Mladé fronty Petra Hýsková. CPI to odmítá.

Hýsková řeší vystěhování firmy z pronajaté budovy, protože vydavatelství neplatí nájem. V prosinci podle ní mohou odejít zaměstnanci, což by znamenalo konec provozu. „Správkyně dále sdělila, že rozhodla o uzavření skladu knih. Nicméně by ráda udržela v chodu on-line divizi, jejíž provoz si na sebe vydělá,“ uvedl soudce krajského soudu Miloš Vondráček.

Insolvenční správkyně žádá soud, aby ukončil provoz vydavatelství Mladá fronta O koupi vydavatelství projevila zájem skupina Empresa Media podnikatele Jaromíra Soukupa. Koupit části vydavatelství chtějí i jiné firmy, třeba Albatros Media. Zájem koupit dětské časopisy Puntík a Tečka! projevila firma Valora Investment. Se zájemci Hýsková jedná. „Když CPI jako zajištěný věřitel nevysloví souhlas, nejsou prostředky časopisy vydávat. Oni říkají, že takový pokyn neudělili, ale svým vyjádřením řekli: Dávej peníze stranou,“ řekla Hýsková. V rejstříku uvedla, že podnik není z čeho provozovat a nezbývá než provoz zastavit. Mluvčí CPI Jakub Velen se ohradil proti tomu, že Hýsková „opakovaně označuje CPI Property Group za důvod paralýzy provozu Mladé fronty. CPI ani nemá oprávnění souhlas, který insolvenční správkyně požaduje, udělit. Tím by (CPI) rozhodovala o dalším provozu podniku a o tom, kteří věřitelé budou uspokojeni, což jí ze zákona nepřísluší,“ řekl Velen. Firmě CPI Property Group, jednomu ze zajištěných věřitelů, dluží vydavatelství 23,2 milionu Kč a úrok. Tak vysoký úvěr CPI poskytla Mladé frontě. Dosud vydavatelství nevrátilo nic, úvěr byl splatný 18. května. Úrok z prodlení jen do října narostl o víc než milion korun. Jak uvedl server Mediář.cz, podle Hýskové teď CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka „realizuje zajištění“ svých pohledávek vůči Mladé frontě, tedy inkasuje peníze, jež na účet mediální firmy přicházejí. Na vydavatelství Mladá fronta vyhlásil krajský soud v Českých Budějovicích konkurz v listopadu. V insolvenčním řízení se s pohledávkami přihlásilo přes 400 věřitelů, kteří žádají asi 400 milionů korun. Ztráty vydavatelství rostou měsíčně o miliony Kč. Autoři knih vypovídají licenční smlouvy a z vydavatelství odcházejí zaměstnanci.