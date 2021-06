Mediální společnost BuzzFeed vstoupí na burzu, doufá v ohodnocení 1,5 miliardy dolarů

New York Americká společnost BuzzFeed potvrdila zprávy z minulých dní a oznámila chystaný vstup na burzu. Sloučí se kvůli tomu s firmou 890 Fifth Avenue Partners, která specializuje na akvizice a patří mezi podniky souhrnně označované jako SPAC. Cílí na ohodnocení celého podniku na burze na 1,5 miliardy dolarů (32 miliard Kč). Obchod by měl být dokončen v letošním čtvrtém čtvrtletí, stojí ve sdělení BuzzFeed.

BuzzFeed dále plánuje za 300 milionů dolarů akvizici firmy Complex Networks. To je mediální společnost, která informuje o oblečení ve stylu streetwear a o nových trendech v populární hudbě a kultuře. BuzzFeed uvedla, že koupí okamžitě zrychlí růst svých tržeb. BuzzFeed usiluje o větší vliv, aby mohla lépe konkurovat ostatním hráčům na trhu a zajistit si více peněz na reklamu.

Společnost vlastnící Mall.cz i Košík.cz zvažuje vstup na burzu, v úvahu připadá i Praha Plán udělat z BuzzFeed veřejně obchodovaný podnik znamená pro sedmačtyřicetiletého zakladatele tohoto webu zvrat. Jonah Peretti býval učitelem a netajil se zálibami v senzačních výstupech, které se rychle šířily po internetu. Později se z něho stal podnikatel v digitálních médiích. Peretti v roce 2005 pomohl Arianně Huffingtonové založit server HuffPost a v následujícím roce začal v malé kanceláři v newyorské čtvrti Chinatown pracovat na projektu BuzzFeed. BuzzFeed loni vygeneroval roční výnos 321 milionů dolarů a upravený EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) 31 milionů dolarů. Z velké části na tom mělo zásluhu podnikání na internetu. BuzzFeed se bude na akciové burze Nasdaq obchodovat pod symbolem „BZFD“. Společnost uvedla, že její manažerský tým zůstane stejný i po uzavření oznámeného obchodu, přičemž Peretti zůstane generálním ředitelem a Felicia DellaFortunaová si podrží funkci finanční ředitelky.