Výstavba nového montážního a výrobního závodu v Karlovarském kraji by měla začít příští rok a plný provoz by továrna mohla zahájit do roku 2030. Uskutečnění projektu podléhá schválení úřadů, mimo jiné i zastupitelstva města Chebu.
Podle generálního ředitele Mercedes-Benz Trucks Achima Pucherta je cílem projektu posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím optimalizace nákladů a efektivního řízení rostoucí komplexity výroby.
Optimistický je k projektu také Karel Havlíček. Podle něj bude investice Daimleru v úvodní fázi činit sedm až osm miliard korun, což z ní činí jednu z nejvýznamnějších investic v ČR. Projekt by měl zemi přinést 31 miliard korun do HDP a 14 miliard do veřejných rozpočtů, přičemž není podpořen žádnou investiční pobídkou.
„Společnost na Chebsku zaměstná 1100 pracovníků. Bude se jednat o areál na ploše 65 hektarů,“ řekl Havlíček. Ministerstvo v tiskové zprávě uvedlo, že Daimler Truck by měla nabídnout o 20 procent vyšší mzdy, než je průměr Karlovarského kraje.
Rostoucí počet variant produktů podle společnosti vyžaduje větší flexibilitu a odolnost celé výrobní sítě, kterou má právě chebský závod doplnit. Novou lokalitu společnost vybrala, protože podle ní má výhodnou polohu z hlediska logistiky a nákladů.
V Chebu se plánuje montáž vozidel s konvenčními (dieselovými) i alternativními systémy pohonu. Lakované kabiny se budou do Chebu dodávat právě z německého závodu ve Wörthu. Právě ten zůstane i nadále ústřední a nejobjemnější částí výrobního řetězce firmy.
Pro Cheb bude příchod automobilky Mercedes-Benz Trucks znamenat i dotační programy pro rozvoj bydlení, dopravy a školství, věří starosta města.