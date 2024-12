Místa měření rychlosti na nové dálnici u Písku se budou každý den měnit

Stavba D4 mezi Příbramí a Pískem bude hotová 17. prosince. Jde o 48 kilometrů dálnice, z nichž je 32 kilometrů nově postaveno a 16 kilometrů opraveno.

Původně se mluvilo o tom, že by se rychlost měřila na osmi úsecích nové dálnice, už na konci listopadu však ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl, že měření bude v každém směru jen jedno.

„Měření rychlosti bude spouštěno v příštím roce pouze na náhodně vybraném jednom úseku směrem do Písku a jednom směřujícím do Prahy. Půjde vždy jen o úseky mezi jednotlivými sjezdy, přičemž nejdelší měřený úsek je o délce 3350 m, nejkratší je v délce pouze 640 m. Délky měření odpovídají mezikřižovatkovým vzdálenostem. Místa měření rychlosti se budou každodenně střídat, na aktuálně aktivní měřený úsek budou řidiči upozorněni těsně předcházející informační tabulí,“ uvedl nyní ministr Kupka.

Ministerstvo napsalo, že o nastavení měření Kupka jednal s policií i samosprávami a informoval stavební sdružení Via Salis, které dálnici postavilo a bude následujících 25 let provozovat.

„Podobně je úsekové měření v běžném provozu instalováno na silnici I/3 kolem Benešova, ale také například v tunelech na Pražském okruhu, na dálnicích D1, D5 nebo na D8,“ dodává mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Měření rychlosti probíhá také v tunelovém komplexu Blanka. „Smyslem je zklidnění dopravy v měřených úsecích, což přispívá k bezpečnosti silničního provozu. Navíc je zaměřeno především na ty, kteří vědomě a významněji překračují povolenou rychlost a ohrožují tím ostatní.“

Dostavba D4 začala v červnu 2021. Všech pět úseků se staví najednou. Náklady budou téměř deset miliard korun. Projekt má na starosti sdružení Via Salis, jejímiž podílníky jsou francouzské společnosti VINCI Highways, VINCI Concessions a Meridiam. Projekt a stavbu udělaly firmy ze Skupiny VINCI Construction CS. Po dostavbě bude konsorcium dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 25 let, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy Kč.