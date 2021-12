Městské ulice, náměstíčka i obytné domy. Praha zaceluje staré jizvy po magistrále

Místo pro život i dopravní uzel. Obytná a administrativní čtvrť na pražské Florenci přirozeně naváže na revitalizaci nedalekého Masarykova nádraží, jež by měla být dokončena po roce 2025. Lokalitu bude protínat mnoho ulic a uliček, aby byla čtvrť dobře prostupná. Nový kabát dostane i autobusový terminál, odkud vyjíždějí spoje nejen do celé republiky, ale i do řady evropských měst. foto: IPR