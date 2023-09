Pro EU placený Facebook a Instagram bez reklam. Meta zvažuje radikální krok

Nabídka placených verzí sítí Facebook a Instagram bez reklam by podle zdrojů mohla firmě pomoci rozptýlit obavy evropských regulátorů ohledně ochrany soukromí, protože by uživatelům poskytla alternativu ke službám založeným na reklamě, které využívají analýzu osobních údajů.

Zatím není jasné, kolik by placené verze stály a kdy by je firma mohla spustit. Kromě placených verzí by Meta v EU dál nabízela i bezplatné verze založené na reklamě, uvedly zdroje. Mluvčí společnosti Meta se k informacím listu The New York Times odmítl vyjádřit.

Základním podnikatelským modelem společnosti Meta je již téměř dvě desetiletí nabídka bezplatných služeb v oblasti sociálních sítí a prodej reklamy podnikům, které chtějí uživatele těchto sítí oslovit. Zavedení placených služeb by bylo jedním z nejhmatatelnějších příkladů toho, jak musejí firmy upravovat své produkty, aby se přizpůsobily pravidlům pro ochranu osobních údajů a dalším předpisům, a to zejména v Evropě, píše The New York Times.

Nejvyšší soud EU v červenci firmě Meta prakticky zakázal kombinovat údaje shromážděné o uživatelích napříč jejími platformami i z jiných webových stránek a aplikací, pokud nezíská výslovný souhlas uživatelů. Irský úřad pro ochranu osobních údajů (DPC) firmě v lednu vyměřil pokutu 390 milionů eur (zhruba 9,4 ,miliardy Kč) za to, že nutila uživatele akceptovat cílenou reklamu jako podmínku pro používání sítě Facebook, připomíná The New York Times.

Evropa je podle listu pro Metu druhým nejlukrativnějším regionem po Severní Americe. Finanční ředitelka firmy Susan Li v dubnu uvedla, že reklama v Evropské unii se podílí zhruba deseti procenty na celkových obchodních aktivitách podniku.

Meta v EU kvůli nejistotě v oblasti regulace ochrany osobních údajů zatím nespustila svou novou síť Threads. Tou se firma snaží konkurovat síti X, dříve twitter, amerického miliardáře Elona Muska.