Meta se dohodla se státy USA. Spor o dětské závislosti na sítích urovná mimosoudně

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  16:13aktualizováno  16:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Americká technologická společnost Meta Platforms se ve středu dohodla na mimosoudním urovnání sporu, v němž ji vinily téměř tři desítky států USA. Tvrdily, že sociální sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala tyto dopady před veřejností.

Státy také firmu viní z neoprávněného shromažďování a využívání osobních údajů dětí používajících její platformy. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty.

Dohodu o mimosoudním urovnání mezi firmou a státními zástupci 29 žalujících států USA podle nich ještě musí schválit soud.

Meta v rámci dohody popřela jakékoli pochybení, je nicméně ochotna zaplatit státům odškodné až 16,68 miliardy dolarů (345 miliard Kč) a provede také významné změny pro dospívající uživatele Facebooku a Instagramu v celých Spojených státech, včetně denních časových limitů či nočních blokací.

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