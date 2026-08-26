Státy také firmu viní z neoprávněného shromažďování a využívání osobních údajů dětí používajících její platformy. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty.
Dohodu o mimosoudním urovnání mezi firmou a státními zástupci 29 žalujících států USA podle nich ještě musí schválit soud.
Meta v rámci dohody popřela jakékoli pochybení, je nicméně ochotna zaplatit státům odškodné až 16,68 miliardy dolarů (345 miliard Kč) a provede také významné změny pro dospívající uživatele Facebooku a Instagramu v celých Spojených státech, včetně denních časových limitů či nočních blokací.