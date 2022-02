Experti: Okružní metro by v Praze ulevilo centru a pomohlo rozvoji dalších částí, debata je důležitá

Okružní linka metra O v Praze by mohla pomoci ulevit přetíženým částem v centru města, zároveň by mohla vést k rozvoji dalších oblastí v metropoli. Zvlášť při předpokladu dalšího dynamického rozvoje hlavního města si to myslí odborníci na dopravní stavby. Podle nich je vhodné, že se o studii proveditelnosti k nové lince metra uvažuje už nyní, protože by to mohlo pomoci při trasování a financování stavby.