„S velkou radostí představujeme druhý celostátní výběr průvodce Michelin pro Českou republiku,“ uvedl mezinárodní ředitel průvodce Gwendal Poullennec.
Podle něj inspektoři zaznamenali rozvoj gastronomie také mimo Prahu. „Stojí za tím zájem o kvalitu, skutečné řemeslo a ochota zkoušet nové věci. Ceny přitom zůstávají příznivé a česká gastronomie se dále posouvá díky pozoruhodným a osobitým konceptům i velké pestrosti kulinářských stylů,“ dodává ředitel průvodce.
Vedle hvězd ocenil Michelin také 27 restaurací značkou Bib Gourmand, která upozorňuje na podniky s dobrým poměrem ceny a kvality. Jedenáct z nich se do výběru dostalo nově. Dalších 69 restaurací průvodce doporučuje pro kvalitu kuchyně a používaných surovin. Výběr se tak během roku rozrostl o třicet podniků. Loni zahrnoval 79 restaurací.
Dvě hvězdy zůstávají ve Vysokém Újezdu
Na vrcholu českého výběru nadále zůstává restaurace Papilio ve Vysokém Újezdu. Podnik v bývalých zámeckých stájích získal dvě michelinské hvězdy už loni a obhájil je i letos.
Šéfkuchař Jan Knedla se svým týmem připravuje osmi- nebo desetichodové menu. Jednotlivé pokrmy vycházejí z jeho vzpomínek na dětství, při jejich přípravě využívá také suroviny z místních zdrojů. Restaurace má otevřenou kuchyni a interiér v bílých tónech, zachované zůstaly i klenby původních stájí.
Jednu michelinskou hvězdu má v Česku dvanáct restaurací. Nově ji získaly pražské podniky Taro, Zlatá Praha, Reason a Salabka.
Salabka sídlí v areálu historické viniční usedlosti nedaleko centra Prahy. Šéfkuchař Petr Kunc tu staví menu na sezonních surovinách a moderní kuchyni. Restaurace propojuje rustikální prvky se současným interiérem, od stolů v galerii je výhled z oken.
V restauraci Taro hosté sedí také u pultu. Šéfkuchař Khanh Ta, který loni získal ocenění Young Chef Award, připravuje menu inspirované vietnamskými kořeny i českým prostředím.
Dvanáct podniků s jednou hvězdou není soustředěno jen v hlavním městě. Průvodce mezi nimi upozorňuje také na restaurace v jihovýchodní části země.
Bib Gourmand pro 27 podniků
Ocenění Bib Gourmand letos získalo 27 restaurací, z toho jedenáct nově. Michelin jím vyzdvihuje podniky, které podle jeho hodnocení nabízejí dobrý poměr ceny a kvality.
Mezi nově oceněnými je například SKÔ v pražské Holešovické tržnici. Restaurace pracuje s tradiční slovenskou kuchyní, kterou doplňuje současnými prvky a vlivy ukrajinské, rakouské a maďarské gastronomie. Důležitou součástí zdejší kuchyně je vaření na ohni a práce s místními surovinami.
V Hlohovci v areálu Hraničního zámečku, Chateau de Frontiere, získala Bib Gourmand restaurace Chateau Petit. Kuchyně tu vychází z regionálních vlivů a sezonních surovin.
Do výběru se dostal také Vratislavský dům v Třeboni. Restaurace v renesančním domě připravuje grilované pokrmy ze surovin od producentů z různých částí Česka.
Přehled průvodce Michelin Česká republika 2026
1 restaurace se dvěma Michelin Hvězdami
12 restaurací s jednou Michelin Hvězdou (z toho 4 nové)
27 restaurací s oceněním Bib Gourmand (z toho 11 nových)
69 dalších doporučených restaurací
Celkem inspektoři doporučují 109 restaurací
Ocenění pro servis, víno i mladou šéfkuchařku
Michelin letos udělil i čtyři speciální ceny. Service Award za servis získal Viktor Nevšímal z restaurace Zámek Kvasetice nedaleko Havlíčkova Brodu. Podnik letos obdržel také Bib Gourmand.
Young Chef Award putuje k Barboře Šimůnkové, šéfkuchařce pražské restaurace LEAF. Ta připravuje vegetariánskou kuchyni z regionálních sezonních surovin.
Sommelier Award získal Pavel Gregr z restaurace ESSENS v Hlohovci, která si letos udržela jednu michelinskou hvězdu. Jako ředitel restaurace a hlavní sommelier se stará o vinný lístek i párování vín s kuchyní šéfkuchaře Otty Vašáka.
Pražská restaurace Reason obdržela ocenění Opening of the Year Award pro nejlepší nově otevřený podnik. Šéfkuchař Jan Horák zde získal michelinskou hvězdu krátce po otevření restaurace, která sídlí v 11. patře architektonicky výrazné budovy.
Partnerství s Průvodcem Michelin
Tříletá spolupráce Česka s Průvodcem Michelin začala v roce 2025. Inspektoři průvodce na jejím základě každoročně připravují elektronický výběr nejlepších tuzemských restaurací. Michelin zároveň spravuje a aktualizuje českou část svého webu. Součástí partnerství je také tvorba článků, placené kampaně na sociálních sítích a propagační video zaměřené na českou gastronomii. Celková hodnota tříleté spolupráce činí 1 361 250 eur (zhruba 33,3 milionu korun).
Realizační část projektu převzala agentura CzechTourism, která partnerství s Michelin Guide dojednala a zajišťuje propagaci průvodce v Česku i zahraničí. Česko se tím připojilo k zemím, jako jsou Francie, Itálie, Španělsko nebo Slovinsko, kde Průvodce Michelin slouží také k podpoře kulinářského cestování.