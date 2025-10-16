Hotely jsou součástí Michelinu už od počátku, ale teprve před pěti lety začali inspektoři zkoumat světovou ubytovací scénu podrobněji, aby vytvořili komplexního průvodce. Na základě pěti kritérií vybrali ta nejlepší místa, která vynikají v architektuře, kvalitě služeb a osobitosti, přispívají nějakým způsobem svému okolí a jsou za odpovídající cenu. Do seznamu se nakonec zařadilo přes sedm tisíc hotelů, penzionů a vil, z nichž téměř 2,5 tisíce získalo alespoň jeden klíč.
Ten je vlastně ekvivalentem michelinské hvězdy, a tak podobně jako v případě restaurací i zde je nejvyšším oceněním zisk tří. Jeden představuje osobité místo, které nabízí mnohem více, než je běžné, dva klíče označují výjimečnost v každém ohledu a tři symbolizují absolutní vrchol pohostinnosti.
Vítězí osobitost
Své místo si v seznamu našlo i 26 českých hotelů, přičemž jedenáct z nich dosáhlo na ocenění klíčem. Dva z tuzemské scény získal pouze nově otevřený Fairmont Golden Prague, na kterém inspektoři vyzdvihli sbírku významného českého umění a šest restaurací. Jeden klíč obdržely The Julius Prague, BoHo Prague Hotel, Four Seasons, Augustine, Andaz Prague, Mosaic House a Almanac X Alcron Prague.
Kvalitní ubytování ovšem hodnotitelé našli i za hranicemi Prahy. Jeden klíč získala Villa Julius a Emma, která se tyčí nad historickým centrem Karlových Varů, nebo nově zrekonstruovaný funkcionalistický Hotel Perk v Šumperku. Oceněn byl i ekologický wellness hotel Chateau Mcely nedaleko Nymburka.
Třemi klíči se na světě může pyšnit 143 ubytování, přičemž nejvíce z nich se nachází ve Francii. Mezi 23 nejlepšími se objevuje jak ikonický hotel Ritz, tak venkovská vila Hôtel du Castellet v Provence, moderní Royal Champagne Hotel & Spa v srdci vinařské oblasti či Cheval Blanc Courchevel v Alpách.
Průvodce však upozorňuje, že se na seznamu neobjevují pouze pětihvězdičková letoviska, ale také designové penziony či venkovské domy. Ceny se proto mohou pohybovat i v dostupnějších relacích. Například noc v sicilském Relais Chiaramonte vyjde v polovině května na 99 dolarů (přibližně 2 060 Kč), v korejském Hotel Cappuccino na 94 dolarů (1 960 Kč) a v indonéském Kosenda Hotel dokonce na pouhých 68 dolarů (1 400 Kč).
Hodnocení Michelin Key tedy neodráží jen křišťálové lustry a lesk mramorové podlahy. Jde o komplexní zážitek, osobitost daného místa a kvalitu služeb, na které hosté jen tak nezapomenou.