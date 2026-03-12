1 Elon Musk, 839 miliard dolarů
Elon Musk zůstává bezkonkurenčně nejbohatším člověkem planety a jeho náskok se v uplynulých měsících ještě zvýraznil. Výrazně mu pomohl návrat k intenzivnějšímu řízení Tesly poté, co na jaře ukončil své 130denní působení v čele úřadu pro efektivitu vlády administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Investoři navíc ocenili i další vývoj uvnitř automobilky.
V listopadu Musk získal mimořádně štědrý motivační balík, který mu může během deseti let přinést akcie až za jeden bilion dolarů, pokud Tesla splní stanovené výkonnostní cíle. O měsíc později mu pak nejvyšší soud v Delaware znovu přiznal opční balík Tesly, jehož hodnota se nyní pohybuje kolem 115 miliard dolarů, přestože nižší soud jej v roce 2024 zrušil.
Další zásadní skok přišel nedávno, když Musk spojil SpaceX se společností xAI. Ta už předtím pohltila i síť X, dříve známou jako Twitter. Nově vzniklý celek byl ohodnocen na 1,25 bilionu dolarů. Pokud by letos zamířil na burzu a emise dopadla úspěšně, Musk by se mohl stát prvním člověkem v historii, jehož majetek překoná bilion dolarů.
2 Larry Page, 257 miliard dolarů
Spoluzakladatel Googlu Larry Page patří k těm, jejichž jmění letos rostlo nejrychleji. Za jediný rok si polepšil o 113 miliard dolarů. Důvodem je především prudký růst akcií Alphabetu, mateřské společnosti Googlu, které během roku posílily zhruba o 80 procent.
Alphabet výrazně zabodoval i v závodu o umělou inteligenci. V listopadu představil model Gemini 3, který firma trénovala na vlastních čipech namísto technologií od Nvidie. Podle některých sledovaných parametrů si nový systém vedl lépe než ChatGPT od OpenAI.
Page se zároveň zařadil mezi miliardáře, kteří začali přehodnocovat své vazby na Kalifornii kvůli debatám o možné majetkové dani. V prosinci a lednu nakoupil dvě nemovitosti na Floridě za celkem 174 milionů dolarů.
3 Sergej Brin, 237 miliard dolarů
Sergej Brin, druhý z někdejších architektů Googlu, těžil ze stejného vývoje jako Larry Page. Hodnota jeho majetku meziročně vzrostla o 99 miliard dolarů, což ho posunulo na třetí místo světového žebříčku.
Raketový růst Alphabetu ukázal, že trh věří schopnosti společnosti obstát v ostře sledovaném boji o dominanci v umělé inteligenci. Brin, který byl dlouhé roky vnímán spíše jako méně viditelný spoluzakladatel, tak znovu výrazně posílil své postavení mezi světovou finanční elitou.
Stejně jako Page i on profituje z toho, že Google dokázal investorům nabídnout příběh další růstové fáze postavené na AI, vlastním hardwaru a silném reklamním byznysu.
4 Jeff Bezos, 224 miliard dolarů
Jeff Bezos si meziročně polepšil o devět miliard dolarů a dál zůstává v nejužší světové špičce. Rok 2025 pro něj ale nebyl jen o číslech. V červenci se v Benátkách oženil s Lauren Sánchezovou během třídenní svatby, jejíž náklady se odhadují na 20 milionů dolarů. Na seznamu hostů nechyběla jména jako Bill Gates, Oprah Winfreyová, Tom Brady nebo rodina Kardashianových.
Vedle společenské události měl Bezos důvod ke spokojenosti i v kosmickém byznysu. Blue Origin v roce 2025 dvakrát úspěšně vyslala do vesmíru raketu New Glenn, a tak se firma posunula v soupeření se SpaceX.
Na druhé straně jeho mediální investice procházela úsporným režimem. The Washington Post, který Bezos vlastní, v únoru propustil asi 30 procent zaměstnanců. Největší zásahy se dotkly sportovního a zahraničního zpravodajství.
5 Mark Zuckerberg, 222 miliard dolarů
Mark Zuckerberg letos zvýšil své bohatství o šest miliard dolarů. Jeho společnost Meta pokračovala ve velkých sázkách na umělou inteligenci a současně upravila přístup k moderaci obsahu na svých platformách. V dubnu firma ukončila spolupráci s externími ověřovateli faktů na Facebooku a Instagramu a nahradila ji systémem komunitních poznámek, inspirovaným platformou X.
Technologický gigant zároveň masivně investoval do infrastruktury. Jen v roce 2025 vložil kolem 70 miliard dolarů do serverů, datových center a sítí souvisejících s AI. Pro rok 2026 navíc oznámil plán výdajů až ve výši 169 miliard dolarů.
Také Zuckerberg reagoval na debatu o možné kalifornské majetkové dani. V březnu koupil za 170 milionů dolarů rezidenci na exkluzivním ostrově Indian Creek u Miami, přezdívaném „bunkr miliardářů“. Mezi jeho sousedy tam patří právě Bezos, Jared Kushner či Carl Icahn.
6 Larry Ellison, 190 miliard dolarů
Larry Ellison prožil mimořádně rozkolísaný rok. Zakladatel Oracle se sice meziročně propadl o dvě miliardy dolarů, v jednu chvíli ale jeho jmění vystoupalo ještě mnohem výš. Na podzim zaznamenal podle Forbesu největší jednodenní přírůstek majetku v historii měření, když růst akcií Oracle přidal téměř 100 miliard dolarů a dočasně jej dostal přes hranici 400 miliard.
Později však akcie oslabily a Ellison o velkou část papírových zisků přišel. Paralelně se angažoval i v mediálním průmyslu. Už v červenci se spolu se synem Davidem podílel na dokončení spojení Paramountu a Skydance Media.
Na přelomu roku se jeho vliv dál rozšiřoval. V lednu Spojené státy a Čína dokončily dohodu, na jejímž základě převzaly americké operace TikToku firmy Oracle, Silver Lake a MGX z Abú Zabí; Oracle v nich získal 15procentní podíl. O měsíc později Ellisonovi oznámili dohodu za 110 miliard dolarů, která jim má zajistit kontrolu nad Warner Bros. a vytvořit jedno z největších mediálních impérií v USA. Předtím přitom Paramount neuspěl s pokusem převzít Warner Bros., když firma dala v prosinci přednost spojení s Netflixem.
7 Bernard Arnault a rodina, 171 miliard dolarů
Bernard Arnault patří k malé skupině členů stomiliardového klubu, jejichž majetek letos klesl. Šéf luxusního impéria LVMH odepsal sedm miliard dolarů. Firma se potýkala s komplikovaným mezinárodním prostředím, které poznamenaly i obchodní spory a cla prosazovaná Donaldem Trumpem.
Tržby LVMH se v roce 2025 snížily o pět procent na 94 miliard dolarů. Druhá polovina roku ale přinesla zlepšení, zejména díky silnější poptávce ve Spojených státech a v Asii. Koncern navíc uzavřel desetileté partnerství s formulí 1, a tak si otevřel další prostor pro posílení prestiže svých značek.
Arnault se zároveň dočkal i symbolického uznání doma ve Francii. V lednu byl přijat do tamní Akademie etických a politických věd, která tím ocenila jeho přínos pro intelektuální a občanský život země.
8 Jensen Huang, 154 miliard dolarů
Největší letošní skok do první desítky předvedl Jensen Huang. Spoluzakladatel Nvidie zvýšil majetek o 55,3 miliardy dolarů a poprvé se zařadil mezi deset nejbohatších lidí světa.
Nvidia zažila další mimořádný rok. Výrobce čipů posílil o více než 40 procent, protože zůstává klíčovým dodavatelem technologií pro rychle expandující sektor umělé inteligence. V říjnu se firma dokonce stala první společností na světě s hodnotou přesahující pět bilionů dolarů, i když část zisků později odevzdala.
Rok 2025 byl pro Nvidii sérií velkých tahů. Firma investovala 30 miliard dolarů do OpenAI a dalších 10 miliard do společnosti Anthropic, převzala Groq za 20 miliard dolarů a vstoupila i do partnerství s konkurenty, když nakoupila akcie Intelu za pět miliard dolarů. Huang tím potvrdil, že jeho společnost nechce být jen dodavatelem čipů, ale i mocenským hráčem celé AI éry.
9 Warren Buffett, 149 miliard dolarů
Warren Buffett letos ztratil pět miliard dolarů, přesto si udržel místo mezi nejbohatšími lidmi planety. Pro investiční legendu byl rok 2025 především historickým mezníkem: na konci roku odešel z pozice generálního ředitele Berkshire Hathaway a uzavřel tak šedesátileté období, během něhož vybudoval konglomerát mimořádného rozsahu i významu.
Vedení předal Gregu Abelovi, který se zároveň poprvé objevil i v žebříčku světových miliardářů. Buffett však zcela nezmizel, dál zůstává předsedou společnosti.
Poslední výroční dopis akcionářům, na který investoři tradičně čekali s velkou pozorností, pojal i jako osobní vzkaz. Svým obdivovatelům doporučil, aby si velmi pečlivě vybírali své vzory a snažili se je napodobovat, protože dokonalosti sice nedosáhnou, zlepšovat se však mohou stále.
10 Amancio Ortega, 148 miliard dolarů
Zakladatel Zary Amancio Ortega uzavírá první desítku s majetkem 148 miliard dolarů, což je o 24 miliard více než před rokem. Největší podíl na jeho růstu měl mimořádně vysoký dividendový příjem z Inditexu, mateřské společnosti značek Zara, Massimo Dutti či Pull & Bear.
V roce 2025 obdržel dosud nejvyšší dividendu své kariéry, která před zdaněním přesáhla tři miliardy dolarů. Část těchto prostředků okamžitě nasměroval do dalšího rozšiřování svého rozsáhlého realitního portfolia.
Na podzim koupil kancelářskou věž Sabadell Financial Center v centru Miami za 274 milionů dolarů. O dva měsíce později přidal i ikonickou budovu bývalé pošty Canada Post ve Vancouveru, za niž zaplatil 860 milionů dolarů.