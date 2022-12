Toto jsou nové libry s Karlem III., Britové si na ně budou zvykat od roku 2024

Na rubové straně čtveřice zůstanou vyobrazeni bývalý premiér Winston Churchill, spisovatelka Jane Austenová, malíř JMW Turner a matematik Alan Turing.

Portrét nového krále bude na přední straně a v průhledném bezpečnostním okně. Obchody budou nadále přijímat i starší bankovky, takže platidla s Karlem III. a zesnulou Alžbětou II. budou v oběhu současně.

Karel III. se po Alžbětě II. stal teprve druhým panovníkem Velké Británie, který se objevil na britských bankovkách. Základem jeho portrétu na bankovkách se stala fotografie z roku 2013. Na té je zachycen bez koruny, což odpovídá tradici, podle níž se na podobiznách králů koruna nikdy nenosí. Královna Alžběta ale byla na platidlech vždy zobrazena s různými variantami královské pokrývky hlavy.

V souladu s pokyny královské rodiny, které mají minimalizovat dopady na životní prostředí i rozpočet, budou stávající zásoby bankovek se zesnulou královnou Alžbětou II. nadále vydávány do oběhu. Nové bankovky budou tištěny pouze jako náhrada za opotřebované bankovky a k pokrytí případného celkového nárůstu poptávky po papírových penězích.

V Británii je v oběhu asi 4,5 miliardy bankovek s portrétem královny, jejichž souhrnná hodnota dosahuje asi 80 miliard liber. Alžběta II. je zpodobněna i na dvacetidolarových bankovkách v Kanadě a na mincích na Novém Zélandu. Na bankovkách vydaných skotskými a severoirskými bankami panovník není.

Nové mince i známky

Své platidlo s novopečeným panovníkem odhalila také mincovna Royal Mint, která razí britské mince. Jeho podobiznu vytvořil sochař Martin Jennings. V současné době je v oběhu 27 miliard mincí s tváří královny, které budou časem nahrazeny v závislosti na jejich opotřebení.

„První mince s podobiznou Jeho Veličenstva krále Karla III. se dostanou do oběhu podle poptávky od bank a pošt,“ uvedla již dříve generální ředitelka mincovny Royal Mint Anne Jessoppová. Znamená to podle ní, že mince s podobiznou Karla III. a Alžběty II. budou společně v oběhu ještě řadu let.

Prostřednictvím britských pošt se po celé zemi už dostaly do oběhu padesátipencové mince (asi 14 korun) s vyobrazením krále Karla III. Obchody také stále přijímají i ty s Alžbětinou podobiznou.

Podle britských médií je obvyklou tradicí od dob krále Karla II. (1630-1685), že monarchové vyobrazení na mincích hledí vždy opačným směrem, než hleděl jejich předchůdce.

V přípravě jsou i nové známky s portrétem krále, které vydává královská pošta. Ty se dostanou do oběhu po vyčerpání současných zásob. Známky s podobiznou královny zůstanou stejně jako mince i bankovky nadále v platnosti.

Oficiální korunovace čeká krále Karla III. šestého května 2023. „Buckinghamský palác s potěšením oznamuje, že korunovace Jeho Veličenstva krále se uskuteční v sobotu 6. května 2023. Korunovační obřad se bude konat ve Westminsterském opatství v Londýně a povede jej arcibiskup z Canterbury,“ uvedl již dříve palác v prohlášení s tím, že během ceremoniálu bude králi po boku královna choť Camilla.

Královna Alžběta II. zemřela na začátku tohoto měsíce po 70 letech vlády.