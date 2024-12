Alarmující zjištění. Vědci našli v minerální vodě škodlivé „věčné“ chemikálie

Vědci se domnívají, že kontaminaci vody způsobilo nadměrné používání pesticidů obsahujících TFA nebo sloučenin, které se na něj v životním prostředí mění. Sdružení evropských neziskových organizací Pesticide Action Network Europe zjistilo přítomnost TFA v deseti z 19 minerálních vod, a to v množství až 32krát vyšším, než je prahová hodnota.

„Nikdo to nehlídal a je to znepokojující, protože pijeme TFA. Je to daleko rozšířenější, než jsme si mysleli,“ řekla Angeliki Lysimachouová z Pesticide Action Network Europe. Výrobci minerálních vod podle odborníků nejsou na vině, dodala.

Vědci také zjistili, že celosvětové množství TFA je vyšší než u jiných věčných chemikálií. Kromě používání v pesticidech je TFA běžným chladivem, u kterého odborníci věřili, že bude bezpečnou náhradou starších skleníkových plynů, jako jsou freony. Avšak nedávný výzkum zjistil, že i TFA je silným skleníkovým plynem, který může zůstat v ovzduší až tisíc let.

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) nedávno vyřadila TFA z klasifikace PFAS, což látku podrobuje menší kontrole. EPA totiž podle některých občanských spolků čelí tlaku ze strany výrobců chemikálií, pro které je TFA významným zdrojem příjmů.

Evropská komise mezitím navrhuje zákaz dvou běžných pesticidů, které obsahují sloučeniny TFA, a brzy může být tato věčná chemikálie klasifikována jako látka toxická pro reprodukci ovlivňující také vývoj plodu a dítěte, napsal The Guardian.