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Vláda chystá valorizaci důchodů pro rok 2027. Návrh počítá s vyšší minimální penzí

Pavla Žáková
  6:44
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Valorizace důchodů od ledna 2027 přinese lidem, kteří mají jen minimální penzi, zvýšení o 600 Kč.

Valorizace důchodů od ledna 2027 přinese lidem, kteří mají jen minimální penzi, zvýšení o 600 Kč. | foto: Profimedia.cz

Pravidelná valorizace důchodů nastane 1. ledna 2027. Současný návrh počítá jen s takovým zvýšením, které je nutné podle zákona. I tak to pro důchodce pobírající jen minimální penzi bude znamenat příjemnou změnu.

Minimální starobní důchod v roce 2026 v Česku činí 9 800 korun. Skládá se ze základní výměry 4 900 korun, která je pro všechny stejná, a dále z procentní výměry, která se počítá podle výdělků a odpracovaných let. Od roku 2026 je ale stanoveno, že nemůže být nižší než 4 900 korun.

Valorizace důchodů od 1. ledna 2027 musí zohlednit růst průměrné mzdy. Přesnou výši valorizace stanoví vláda, která může, ale nemusí jít nad to, co žádá zákon. O tom, kolik důchodcům stát přidá od roku 2027, musí kabinet Andreje Babiše rozhodnout do konce září. Na stole má návrh, který počítá s třemi stovkami navíc v základní výměře a 300korunovým navýšením minimální procentní výměry.

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Návrh valorizace důchodů v roce 2027

Pokud vláda schválí navrženou variantu, zvýší se od 1. ledna 2027 důchody následovně:

Valorizace důchodů 2027

Návrh: 300 Kč/měsíc

Kdo má konečné slovo: vláda

Dokdy musí vláda rozhodnout: 30. září 2026

Odkdy bude účinná: 1. 1. 2027

Kdy penzisté dostanou vyšší důchod: v průběhu ledna 2027 podle svého výplatního termínu

  • Starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody se zvýší v základní výměře o 300 korun.

Nejnižší částky procentních výměr důchodů budou činit:

  • u starobního důchodu nebo invalidního pro 3. stupeň invalidity 5 200 korun,
  • u invalidního důchodu pro druhý stupeň invalidity a dále pro důchody vdovské a vdovecké 2 600 korun,
  • u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně a u sirotčího důchodu 2 080 korun.

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Minimální důchody v roce 2027

Minimální starobní důchody, které jsou tvořené základní výměrou a nejnižší procentní výměrou, se tak od roku 2027 zvýší o 600 korun. Další minima pro různé typy důchodů vzrostou tak, jak je uvedeno v následující tabulce. Pokud vláda rozhodne o vyšší než ze zákona povinné valorizaci, může být růst ještě vyšší.

MINIMÁLNÍ DŮCHODY
Druh důchoduMin. procentní výměra 2026Základní výměra 2026Minimum celkem 2026Navržená min. procentní výměra 2027Navržená základní výměra 2027Navržené minimum celkem 2027
Starobní4 900 Kč4 900 Kč9 800 Kč5 200 Kč5 200 Kč10 400 Kč
Invalidní III. stupně4 900 Kč4 900 Kč9 800 Kč5 200 Kč5 200 Kč10 400 Kč
Invalidní II. stupně2 450 Kč4 900 Kč7 350 Kč2 600 Kč5 200 Kč7 800 Kč
Vdovský / vdovecký2 450 Kč4 900 Kč7 350 Kč2 600 Kč5 200 Kč7 800 Kč
Invalidní I. stupně1 634 Kč4 900 Kč6 534 Kč2 080 Kč5 200 Kč7 280 Kč
Sirotčí1 960 Kč4 900 Kč6 860 Kč2 080 Kč5 200 Kč7 280 Kč

Valorizace důchodů má svá pravidla, vláda ale může přidat víc

Jak se zvyšovaly minimální důchody

Minimální důchody se nejrazantněji zvedly v roce 2026. Důvodem bylo, že se minimální procentní výměra začala počítat z výše průměrné mzdy. Tato část penze se tak u lidí, kteří pobírali minimum, skokově zvýšila ze 770 na 4 900 korun.

Jak se vyvíjela základní výměra a minimální procentní výměra v posledních letech
RokZákladní výměraMinimální procentní výměra starobního důchoduMinimální starobní důchod celkem
20244 400 Kč770 Kč5 170 Kč
20254 660 Kč770 Kč5 430 Kč
20264 900 Kč4 900 Kč9 800 Kč
2027 – návrh5 200 Kč5 200 Kč10 400 Kč

Kolik lidí v Česku bere minimální důchod?

Zvýšení starobní penze o zmíněných 600 korun se týká jen lidí, kteří pobírají plný starobní důchod v minimální výši. Jejich počet se dá odhadnout z ročenky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která uvádí, že koncem roku 2025 bralo starobní důchod pod 10 000 korun 35 867 obyvatel.

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Ne všichni tito lidé ale dostanou šest set korun navíc. Číslo totiž zahrnuje i příjemce důchodů, kteří v Česku berou jen část penze a další díl jim chodí ze zahraničí. Důchod se jim pak bude zvyšovat jen podle poměrné části „českého“ příjmu.

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