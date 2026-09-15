Vláda chystá valorizaci důchodů pro rok 2027. Návrh počítá s vyšší minimální penzí

Minimální starobní důchod v roce 2026 v Česku činí 9 800 korun. Skládá se ze základní výměry 4 900 korun, která je pro všechny stejná, a dále z procentní výměry, která se počítá podle výdělků a odpracovaných let. Od roku 2026 je ale stanoveno, že nemůže být nižší než 4 900 korun.
Valorizace důchodů od 1. ledna 2027 musí zohlednit růst průměrné mzdy. Přesnou výši valorizace stanoví vláda, která může, ale nemusí jít nad to, co žádá zákon. O tom, kolik důchodcům stát přidá od roku 2027, musí kabinet Andreje Babiše rozhodnout do konce září. Na stole má návrh, který počítá s třemi stovkami navíc v základní výměře a 300korunovým navýšením minimální procentní výměry.
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Návrh valorizace důchodů v roce 2027
Pokud vláda schválí navrženou variantu, zvýší se od 1. ledna 2027 důchody následovně:
Valorizace důchodů 2027
Návrh: 300 Kč/měsíc
Kdo má konečné slovo: vláda
Dokdy musí vláda rozhodnout: 30. září 2026
Odkdy bude účinná: 1. 1. 2027
Kdy penzisté dostanou vyšší důchod: v průběhu ledna 2027 podle svého výplatního termínu
- Starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody se zvýší v základní výměře o 300 korun.
Nejnižší částky procentních výměr důchodů budou činit:
- u starobního důchodu nebo invalidního pro 3. stupeň invalidity 5 200 korun,
- u invalidního důchodu pro druhý stupeň invalidity a dále pro důchody vdovské a vdovecké 2 600 korun,
- u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně a u sirotčího důchodu 2 080 korun.
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Minimální důchody v roce 2027
Minimální starobní důchody, které jsou tvořené základní výměrou a nejnižší procentní výměrou, se tak od roku 2027 zvýší o 600 korun. Další minima pro různé typy důchodů vzrostou tak, jak je uvedeno v následující tabulce. Pokud vláda rozhodne o vyšší než ze zákona povinné valorizaci, může být růst ještě vyšší.
|Druh důchodu
|Min. procentní výměra 2026
|Základní výměra 2026
|Minimum celkem 2026
|Navržená min. procentní výměra 2027
|Navržená základní výměra 2027
|Navržené minimum celkem 2027
|Starobní
|4 900 Kč
|4 900 Kč
|9 800 Kč
|5 200 Kč
|5 200 Kč
|10 400 Kč
|Invalidní III. stupně
|4 900 Kč
|4 900 Kč
|9 800 Kč
|5 200 Kč
|5 200 Kč
|10 400 Kč
|Invalidní II. stupně
|2 450 Kč
|4 900 Kč
|7 350 Kč
|2 600 Kč
|5 200 Kč
|7 800 Kč
|Vdovský / vdovecký
|2 450 Kč
|4 900 Kč
|7 350 Kč
|2 600 Kč
|5 200 Kč
|7 800 Kč
|Invalidní I. stupně
|1 634 Kč
|4 900 Kč
|6 534 Kč
|2 080 Kč
|5 200 Kč
|7 280 Kč
|Sirotčí
|1 960 Kč
|4 900 Kč
|6 860 Kč
|2 080 Kč
|5 200 Kč
|7 280 Kč
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Jak se zvyšovaly minimální důchody
Minimální důchody se nejrazantněji zvedly v roce 2026. Důvodem bylo, že se minimální procentní výměra začala počítat z výše průměrné mzdy. Tato část penze se tak u lidí, kteří pobírali minimum, skokově zvýšila ze 770 na 4 900 korun.
|Rok
|Základní výměra
|Minimální procentní výměra starobního důchodu
|Minimální starobní důchod celkem
|2024
|4 400 Kč
|770 Kč
|5 170 Kč
|2025
|4 660 Kč
|770 Kč
|5 430 Kč
|2026
|4 900 Kč
|4 900 Kč
|9 800 Kč
|2027 – návrh
|5 200 Kč
|5 200 Kč
|10 400 Kč
Kolik lidí v Česku bere minimální důchod?
Zvýšení starobní penze o zmíněných 600 korun se týká jen lidí, kteří pobírají plný starobní důchod v minimální výši. Jejich počet se dá odhadnout z ročenky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která uvádí, že koncem roku 2025 bralo starobní důchod pod 10 000 korun 35 867 obyvatel.
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Ne všichni tito lidé ale dostanou šest set korun navíc. Číslo totiž zahrnuje i příjemce důchodů, kteří v Česku berou jen část penze a další díl jim chodí ze zahraničí. Důchod se jim pak bude zvyšovat jen podle poměrné části „českého“ příjmu.