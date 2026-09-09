Minimální mzda v roce 2027 bude celkem 24 900 korun měsíčně. Rozhodla o tom v pondělí vláda, když schválila příslušné nařízení. Oproti dnešku to znamená zvýšení o 2 500 korun. Hodinová minimální mzda, jíž se využívá hlavně u brigád a práce na dohodu, se zvýší na 149,40 Kč ze současných 134,40.
Minimální mzda roste každoročně, zvedá se totiž jak průměrná mzda, s níž se počítá, tak koeficient, který určuje její výši. V roce 2027 bude odpovídat 44,6 procenta průměrné mzdy. Postupně má koeficient růst až na 47 procent v roce 2027.
Vzrostou náklady firmám i veřejné sféře
„Příští rok bude navýšení o 2 500 korun. Na rok 2028 máme předpoklad o 2 000 korun,“ vypočítal ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Minimální mzdu pobírá v současnosti asi 181 000 lidí.
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Zvýšení minimální mzdy bude pro firmy znamenat o 5,9 miliard větší mzdové náklady, pro nepodnikatelskou sféru pak o více než 20 miliard. Jsou v tom započítány také náklady na zvýšení zdravotního a sociálního pojištění. Celkově se náklady na jednoho zaměstnance zvýší ne o dva a půl tisíce, ale o víc než 3 300 korun.
|Nárůst měsíčních mzdových nákladů na 1 zaměstnance
|Nárůst ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře
|Nárůst ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře
|2027
|3 345 Kč
|5,9 mld. Kč
|20,61 mld. Kč
|2028
|2 676 Kč
|4,7 mld. Kč
|25,67 mld. Kč
|Zdroj: důvodová zpráva k nařízení
Zvýší se zdravotní pojištění
Od výše minimální mzdy se odvíjejí také některé další částky. Jde zejména o minimální měsíční platbu zdravotního pojištění, kterou kromě zaměstnanců s minimální mzdou platí i osoby bez zdanitelných příjmů, tedy například i studenti nad 26 let. Nyní tato částka tvoří 3 024 korun, nově to bude vycházet na 3 362 Kč. Částka se počítá jako 13,5 procent z minimální mzdy, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.
Minimální zdravotní a sociální zálohy osob výdělečně činných (OSVČ) se však odvozují od tak zvané průměrné mzdy, kterou stanoví vláda nařízením podle všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Návrh těchto parametrů pro rok 2027 už ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo 21. srpna 2026 a připomínkové řízení skončilo 28. srpna. Nové částky pro rok 2027 budou známé během podzimu.
Hlídačkovné bude přes osm tisíc
Na minimální mzdě závisí také zcela nová dávka, již vyplácí od září letošního roku úřad práce a které se přezdívá hlídačkovné. V zákoně je určeno, že jeho výše je rovna třetině minimální mzdy. Nyní je to necelých 7,5 tisíce, od ledna vzroste hlídačkovné na 8 300 Kč.
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Na „pracáku“ si bude možné víc přivydělat
Změna v minimální mzdě se dotkne také lidí, kteří jsou evidovaní na úřadě práce, ale nepobírají podporu v nezaměstnanosti a místo toho si přivydělávají v tak zvaném nekolidujícím zaměstnání, to je nejčastěji na dohodu o pracovní činnosti. Vydělat si mohou maximálně polovinu minimální mzdy, nově tedy téměř 12 a půl tisíce měsíčně.
|Období
|Minimální mzda
|Max. měsíční výdělek (polovina min. mzdy)
|Nyní (rok 2026)
|22 400 Kč hrubého
|11 200 Kč hrubého
|Od ledna 2027
|24 900 Kč hrubého
|12 450 Kč hrubého
Zdanění důchodů se dotkne jen mála lidí
Od minimální mzdy se odvíjí i zdanění vysokých důchodů. Od daně z příjmu jsou osvobozené ty, které ročně nepřekročí 36násobek minimální mzdy. Ten se tedy nově také zvedá.
Platit daň z důchodu budou v roce 2027 lidé, kteří ročně dostanou penzi v celkové výši přes 896 400 Kč (měsíčně přes 74 700 korun). Takové penze jsou ale v Česku výjimečné, podle údajů ČSSZ měla důchod přes 70 tisíc ke konci roku 2025 jen zhruba stovka lidí.