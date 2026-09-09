Minimální mzda se zvýší o 2 500 korun a s ní i hlídačkovné či zdravotní pojištění

Pavla Žáková
  7:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Minimální mzda se v roce 2027 zvýší na 24 900 korun. Oproti letošku to znamená skok o 2 500 korun. Spolu s minimální mzdou se zvedá také zdravotní pojištění, hranice, do níž jsou důchody osvobozené od daně a některé další částky.

Minimální mzda v roce 2027 bude celkem 24 900 korun měsíčně. Rozhodla o tom v pondělí vláda, když schválila příslušné nařízení. Oproti dnešku to znamená zvýšení o 2 500 korun. Hodinová minimální mzda, jíž se využívá hlavně u brigád a práce na dohodu, se zvýší na 149,40 Kč ze současných 134,40.

Minimální mzda roste každoročně, zvedá se totiž jak průměrná mzda, s níž se počítá, tak koeficient, který určuje její výši. V roce 2027 bude odpovídat 44,6 procenta průměrné mzdy. Postupně má koeficient růst až na 47 procent v roce 2027.

Vzrostou náklady firmám i veřejné sféře

„Příští rok bude navýšení o 2 500 korun. Na rok 2028 máme předpoklad o 2 000 korun,“ vypočítal ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Minimální mzdu pobírá v současnosti asi 181 000 lidí.

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Zvýšení minimální mzdy bude pro firmy znamenat o 5,9 miliard větší mzdové náklady, pro nepodnikatelskou sféru pak o více než 20 miliard. Jsou v tom započítány také náklady na zvýšení zdravotního a sociálního pojištění. Celkově se náklady na jednoho zaměstnance zvýší ne o dva a půl tisíce, ale o víc než 3 300 korun.

Odhadovaný meziroční nárůst mzdových a platových nákladů
Nárůst měsíčních mzdových nákladů na 1 zaměstnanceNárůst ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféřeNárůst ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře
20273 345 Kč5,9 mld. Kč20,61 mld. Kč
20282 676 Kč4,7 mld. Kč25,67 mld. Kč
Zdroj: důvodová zpráva k nařízení

Zvýší se zdravotní pojištění

Od výše minimální mzdy se odvíjejí také některé další částky. Jde zejména o minimální měsíční platbu zdravotního pojištění, kterou kromě zaměstnanců s minimální mzdou platí i osoby bez zdanitelných příjmů, tedy například i studenti nad 26 let. Nyní tato částka tvoří 3 024 korun, nově to bude vycházet na 3 362 Kč. Částka se počítá jako 13,5 procent z minimální mzdy, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.

Minimální zdravotní a sociální zálohy osob výdělečně činných (OSVČ) se však odvozují od tak zvané průměrné mzdy, kterou stanoví vláda nařízením podle všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Návrh těchto parametrů pro rok 2027 už ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo 21. srpna 2026 a připomínkové řízení skončilo 28. srpna. Nové částky pro rok 2027 budou známé během podzimu.

Hlídačkovné bude přes osm tisíc

Na minimální mzdě závisí také zcela nová dávka, již vyplácí od září letošního roku úřad práce a které se přezdívá hlídačkovné. V zákoně je určeno, že jeho výše je rovna třetině minimální mzdy. Nyní je to necelých 7,5 tisíce, od ledna vzroste hlídačkovné na 8 300 Kč.

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Na „pracáku“ si bude možné víc přivydělat

Změna v minimální mzdě se dotkne také lidí, kteří jsou evidovaní na úřadě práce, ale nepobírají podporu v nezaměstnanosti a místo toho si přivydělávají v tak zvaném nekolidujícím zaměstnání, to je nejčastěji na dohodu o pracovní činnosti. Vydělat si mohou maximálně polovinu minimální mzdy, nově tedy téměř 12 a půl tisíce měsíčně.

Kolik si může vydělat člověk registrovaný na úřadě práce v nekolidujícím zaměstnání?
ObdobíMinimální mzdaMax. měsíční výdělek (polovina min. mzdy)
Nyní (rok 2026)22 400 Kč hrubého11 200 Kč hrubého
Od ledna 202724 900 Kč hrubého12 450 Kč hrubého

Zdanění důchodů se dotkne jen mála lidí

Od minimální mzdy se odvíjí i zdanění vysokých důchodů. Od daně z příjmu jsou osvobozené ty, které ročně nepřekročí 36násobek minimální mzdy. Ten se tedy nově také zvedá.

Platit daň z důchodu budou v roce 2027 lidé, kteří ročně dostanou penzi v celkové výši přes 896 400 Kč (měsíčně přes 74 700 korun). Takové penze jsou ale v Česku výjimečné, podle údajů ČSSZ měla důchod přes 70 tisíc ke konci roku 2025 jen zhruba stovka lidí.

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