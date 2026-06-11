Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení nabude účinnosti 1. července 2026. Změní výši minimálních odvodů osob výdělečně činných (OSVČ) na sociální pojištění, a to o 715 korun pro ty, kdo platí měsíční zálohy. Pro lidi v 1. pásmu režimu paušální daně půjde ještě o větší snížení, o 822 korun.
Změna zákona se týká roku 2026, a vztahuje se tedy i na již zaplacené zálohy od letošního ledna. Mnoha OSVČ tak vznikne k 1. červenci přeplatek. Lidé, kteří platí měsíčně minimální zálohy na sociální pojištění České správě sociálního zabezpečení, dostanou informace o možném vrácení přeplatku nebo jeho dalšího využití do datových schránek.
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O kolik se sníží paušální daň?
Kdo je přihlášený k placení daní a odvodů na pojištění do paušálního režimu, s tím bude změnu řešit finanční úřad. V prvním pásmu paušálního režimu činí letos měsíční platba 9 984 korun. Od 1. července klesne na 9 162 korun.
„Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 Kč a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července 2026,“ uvedl na dotaz redakce Jaroslav Mrázek z tiskového oddělení Finanční správy ČR. OSVČ v prvním pásmu paušálního režimu tak ušetří 822 korun měsíčně.
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Zálohy pro OSVČ se změní. Některým podnikatelům tak za pár dní vznikne přeplatek
Za uplynulé období roku budou mít k 1. červenci přeplatek 4 932 korun. Pokud ho chtějí získat zpět, mají dvě možnosti:
- Nižší platba paušální daně k 20. červenci 2026: „Namísto standardní platby tak bude stačit uhradit 4 230 korun (9 162 - 4 932 = 4 230). Tato částka vychází z nové výše paušální zálohy 9 162 korun po odečtení vzniklého přeplatku,“ vysvětluje tuto variantu Mrázek z Finanční správy.
- Vrácení přeplatku v roce 2027: Kdo si červencovou platbu nesníží, o peníze nepřijde. Nemůže si ale odečíst přeplatek například ze srpnové platby. „K jeho vrácení může dojít až po skončení zdaňovacího období roku 2026,“ uvádí Mrázek. Prakticky to znamená, že si živnostník bude muset na své peníze počkat až do příštího roku.
Kolik se platí v paušálním režimu
|Současný stav
|Od 1. 7. 2026
|Celková měsíční platba
|9 984 Kč
|9 162 Kč
|Sociální pojištění
|6 578 Kč
|5 756 Kč
|Zdravotní pojištění
|3 306 Kč
|3 306 Kč
|Daň
|100 Kč
|100 Kč
Výpočet sociálního pojištění u OSVČ
- Průměrná mzda v roce 2026: 48 967 Kč
- Základ pro výpočet sociálního pojištění: 40 % průměrné mzdy, tj. 19 587 Kč, od 1. července pak 35 % průměrné mzdy, tj. 17 139 Kč
- Sazba sociálního pojištění u OSVČ: 29,2 % (na důchodové pojištění 28 %, na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)
- Výše minimální měsíční platby sociálního pojištění: 5 720 Kč, od 1. července 5 005 Kč
- Výše odvodu na sociální pojištění u OSVČ v paušálním režimu (1. pásmo): je o 15 % vyšší než u měsíční zálohy, tj. nyní činí 6 578 Kč, od 1. července 5 756 Kč
Kdy se platí paušální daň v roce 2026
K paušální dani pro rok 2026 bylo možné se přihlásit do 12. ledna.
Placení daně (respektive částky, která zahrnuje daň i povinné odvody) se děje měsíčně, vždy k 20. dni měsíce. Když den vyjde na víkend, posouvá se splatnost na nejbližší pracovní den. V roce 2026 nastane posun splatnosti v červnu, kdy se lhůta posune na pondělí 22. června, a dále v září a v prosinci, kdy bude možno zaplatit až do pondělí 21. den v měsíci.