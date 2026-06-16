Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení dělá změnu ve výpočtu povinných záloh OSVČ na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti. I když změna začne fungovat od 1. července 2026, bude se vztahovat i na již zaplacené zálohy za leden až červen. Zdravotního pojištění se změna netýká.
Záloha činí 29,2 % z vyměřovacího základu za uplynulý rok, anebo 5 720 korun, pokud je vyměřovací základ menší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem. Tato část výpočtu zůstane stejná. Co se mění, je částka pokládaná za minimální vyměřovací základ. V uplynulé části roku 2026 se počítal jako 40 % průměrné hrubé mzdy, nově to bude 35 %.
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Změna výpočtu má vedlejší efekt
Změnou minimálního vyměřovacího základu se sníží i minimální zálohy, které jsou z něj vypočítané jako zmíněných 29,2 %. Zároveň se ale někteří živnostníci „přehoupnou“ nad hranici minimálního vyměřovacího základu a budou povinni platit nikoli již minimální zálohy, ale ty, které jsou získané výpočtem.
Dosavadní minimální zálohy činí 5 720 korun. Pro OSVČ, které si výdaje počítají pomocí výdajového paušálu 60 %, to znamená roční hrubý příjem do 1 068 382 korun. Kdo má méně, platí na zálohách 5 720 korun, kdo více, odvádí zálohu vyšší, získanou výpočtem.
Nově budou minimální zálohy 5 005 korun a v našem příkladu s výdajovým paušálem 60 % se budou týkat každého, kdo má za rok příjmy do 934 855 korun. S vyššími příjmy už živnostníci budou muset odvádět zálohy získané výpočtem z přehledu příjmů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení. Bude to více než 5 005 korun.
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Kdo už nebude platit minimální zálohy OSVČ?
Změna od minimálních záloh k těm počítaným ze zisku se týká podnikatelů, kteří v roce 2025 měli roční příjmy mezi 934 855 korunami a 1 068 382 korunami (když uvažujeme výdajový paušál 60 %, který využívá nejvíce drobných živnostníků).
Konkrétní vysvětlení je v tabulce níže. Rozhodující je měsíční vyměřovací základ, který se vyplňuje do řádku 35 přehledu OSVČ.
|Zákonná úprava
|Legislativa
do 30.6.
|Novela
od 1.7.
|Roční příjmy
|934 855 Kč
|1 068 382 Kč
|Výdaje (60 %)
|560 913 Kč
|641 029 Kč
|Zisk (příjmy − výdaje)
|373 942 Kč
|427 353 Kč
|Vyměřovací základ (55 % ze zisku)
|205 668 Kč
|235 044 Kč
|Měsíční vyměřovací základ
|17 139 Kč
|19 587 Kč
|Pojistné získané výpočtem (29,2 %)
je rovno minimální záloze. (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
|5 005 Kč
|5 720 Kč
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Jak zjistit novou výši zálohy?
- Pro OSVČ s vyměřovacím základem za rok 2025 ve výši do 205 668 korun se zálohy mění na 5 005 korun. Z již zaplacených záloh vznikne přeplatek 715 korun měsíčně.
- Pro ty, kdo měli vyměřovací základ 235 044 korun, se nic nemění, budou stále platit zálohy získané výpočtem, vyšší než 5 720 korun.
- Nejpestřejší situace je u živnostníků s vyměřovacím základem 205 668 a 235 044 korun. Ti budou platit zálohy v nově vypočtené výši, což je částka mezi 5 005 a 5 720 korunami.
Pro třetí variantu uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) následující příklad: Kdo platil zálohy ve výši 5 720 korun, ale měl platit 5 420, tomu za leden až červen vznikne přeplatek 1 800 korun (6 × 300). Přeplatek se všem vrátí, pokud si o to požádají, a to do dvou měsíců.
„O vrácení ale není nutné žádat, protože tato částka bude spolu s dalšími zálohami na pojistné na rok 2026 započítána do uhrazeného pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2026, a bude-li stanoven přeplatek na pojistném, bude vrácena,“ uvádí dále ČSSZ.
Kdo si chce zjistit, kolik již reálně zaplatil na pojistném, může využít službu Informace o zaplacených zálohách na portálu ČSSZ.