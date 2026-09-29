Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ se týkají podnikatelů, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní a jejich skutečný vyměřovací základ za předchozí rok je nižší než minimální.
Výše minimálních záloh se odvíjí od průměrné mzdy a roste spolu s ní. Od ledna se tak zvýší minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění. Na zdravotním pojištění zaplatí živnostníci, kterých se týkají minimální zálohy, 3 488 korun místo dosavadních 3 306. Na sociálním pojištění to bude 5 281 korun místo dosavadních 5 005. Celkem tak měsíční odvody (bez daně) dosáhnou 8769 korun. Oproti stávajícímu stavu jde o zvýšení o necelou pětistovku.
|Sociální
|Zdravotní
|Celkem
|2026
|5005 Kč
|3 306 Kč
|8311 Kč
|2027
|5 281 Kč
|3 488 Kč
|8769 Kč
Paušální režim daně
Jiná je situace u OSVČ, které vstoupí do paušálního režimu daně v prvním pásmu. To je možné udělat pro rok 2027 do 11. ledna. V paušálním režimu platí podnikatelé jednu měsíční částku, která zahrnuje jak zdravotní a sociální pojištění, tak daň ve výši 100 korun.
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Minimální zálohy OSVČ se brzy sníží. Co to udělá s paušální daní?
Sociální pojištění se v paušálním režimu nepočítá stejně jako u minimální zálohy, ale ze základu navýšeného o 15 procent. Díky tomu se paušální daň v roce 2027 zvýší oproti stávajícímu stavu výrazněji než minimální odvody, a to o rovných 500 korun. Místo 9 162 korun budou živnostníci platit 9 662 korun.
Naopak pro paušální režim v druhém a třetím pásmu platí stejné hodnoty jako nyní, těch se zvýšení minimálního sociálního pojištění netýká.
|Pásmo
|Paušální daň 2027 měsíčně
|Z toho daň z příjmů 2027
|Z toho sociální pojištění 2027
|Z toho zdravotní pojištění 2027
|I. pásmo
|9 662 Kč
|100 Kč
|6 074 Kč
|3 488 Kč
|II. pásmo
|16 745 Kč
|4 963 Kč
|8 191 Kč
|3 591 Kč
|III. pásmo
|27 139 Kč
|9 320 Kč
|12 527 Kč
|5 292 Kč
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Odvody se zvýší, ale stejně budou nižší než v lednu 2026
I přes zvýšení minimálních záloh a paušální daně v roce 2027 budou podnikatelé, kterých se tyto odvody týkají, platit méně než v první půli roku 2026.
Kdo nemusí platit běžné minimální zálohy jako OSVČ s hlavní činností
Jde o OSVČ, které jsou zároveň:
(Přehled výjimek není kompletní, uvedeny jsou jen ty nejčastější.)
Důvodem je, že zákonodárci letos zasáhli do výpočtu, jakým se stanoví minimální zálohy na sociální pojištění. Podle konsolidačního balíčku měl růst základ, z něhož se počítají, každý rok o pět procentních bodů až na 40. Této výše (40 procent) dosáhl právě v roce 2026.
Úprava legislativy ale výpočet natrvalo vrátila k 35 procentům, což vedlo ke snížení minimálního vyměřovacího základu, jaký je definován v zákoně. S ním se snížily i platby minimálního sociálního pojištění pro OSVČ.
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Zálohy pro OSVČ se změní. Některým podnikatelům tak za pár dní vznikne přeplatek
I když se provedená změna netýkala zdravotního pojištění, to sociální snížila o tolik, že součet nových částek pro rok 2027 vychází nižší, než byl jejich součet na počátku roku 2026.
Kdy platit zálohy v nové výši?
Zálohy se zvyšují od ledna 2027, OSVČ si tedy budou muset přenastavit včas trvalé příkazy.
- Sociální pojištění se platí nejpozději do posledního dne měsíce, za který se platí. Protože ale poslední lednový den roku 2027 vychází na neděli, je splatnost 1. února.
- Zdravotní pojištění se platí do osmého dne následujícího měsíce, poprvé v nové výši ho tak podnikatelé zaplatí do 8. února.
- Paušální daň se platí dříve, již do 20. dne, tedy do 20. ledna. Připomínáme, že přihlášení k tomuto režimu daně pro daný rok pro podnikatele, kteří v něm dosud nejsou, je možné jen do 10. dne roku, běžně tedy do 10. ledna. V roce 2027 je kvůli víkendu termín posunutý na 11. ledna.